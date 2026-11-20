Російська влада розглядає два варіанти відновлення Керченського мосту, який зазнав значних пошкоджень унаслідок ударів Сил оборони України. Наразі проєктувальники проводять розрахунки, щоб визначити можливі способи ремонту переправи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву віцепрем'єра РФ Марата Хуснулліна.

За словами російського посадовця, фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури. Водночас він не уточнив, у чому саме полягають два варіанти ремонту мосту та який із них російська влада планує обрати.

«Зараз проєктувальники проводять розрахунки, ми цим займаємося. У нас є всі варіанти вирішення цієї проблеми. Люди не зупиняються, працюють, усі необхідні роботи ми вже проводимо», – заявив Хуснуллін.

Віцепрем'єр РФ також не назвав орієнтовних термінів завершення відновлювальних робіт і не повідомив, скільки коштів знадобиться для ремонту переправи.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України підтвердило обвал арки Керченського мосту після атаки. Унаслідок українських ударів було зруйновано частину автомобільної переправи та пошкоджено залізничну інфраструктуру. Згодом Росія призупинила рух поїздів Керченським мостом після чергової атаки.

За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), пошкодження мосту створює серйозні труднощі для російської військової логістики. Окупанти змушені дедалі більше покладатися на сухопутні маршрути через захоплені території півдня України, які також перебувають під ударами ЗСУ.