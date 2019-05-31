89% поляків вважають свою країну безпечною, - опитування



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Небезпечною свою країну вважають лише 8% поляків

Міністр внутрішніх справ Польщі Йоахім Брудзинский висловив подяку за сумлінну службу співробітникам поліції

У Польщі 89% громадян почуваються безпечно у своїй країні. Про це свідчать результати дослідження, повідомляє Радіо Польща.

«Як випливає з опитування Фонду дослідження громадської думки CBOS, 89% поляків вважають, що Польща є країною, в якій жити безпечно», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протилежної думки дотримуються лише 8% респондентів.

Соціологи наголошують, що поряд зі зростанням загального почуття безпеки, збільшилася кількість громадян, які не бояться стати жертвою злочину. За даними опитування, дві третини поляків не відчувають такої небезпеки.

Коментуючи результати дослідження, міністр внутрішніх справ Польщі Йоахім Брудзинский висловив подяку за сумлінну службу співробітникам поліції, а також прикордонної служби та пожежної охорони.