Абрамовичу дозволили продати «Челсі»

Російський олігарх Роман Абрамович, який 19 років був власником футбольного клубу «Челсі», отримав дозвіл британського уряду продати клуб. Про це повідомила в Twitter державний секретар з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту Надін Дорріс.

За її словами, уряд видав ліцензію, яка дозволяє йому продаж ФК «Челсі».

«Враховуючи санкції, які ми ввели проти тих, хто пов’язаний з Путіним, і криваве вторгнення в Україну, довгострокове майбутнє клубу може бути забезпечене лише за нового власника», – написала Дорріс.

