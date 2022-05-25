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    Абрамовичу дозволили продати «Челсі»

    Роман Абрамович володів клубом 19 років&nbsp; - Абрамовичу дозволили продати «Челсі»
    Роман Абрамович володів клубом 19 років 
    фото: АР

    Уряд Британії видав ліцензію, яка дозволяє російському олігарху продаж клубу

    Російський олігарх Роман Абрамович, який 19 років був власником футбольного клубу «Челсі», отримав дозвіл британського уряду продати клуб. Про це повідомила в Twitter державний секретар з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту Надін Дорріс.

    За її словами, уряд видав ліцензію, яка дозволяє йому продаж ФК «Челсі».

    «Враховуючи санкції, які ми ввели проти тих, хто пов’язаний з Путіним, і криваве вторгнення в Україну, довгострокове майбутнє клубу може бути забезпечене лише за нового власника», – написала Дорріс.

    «Ми задоволені, що виручка від продажу не принесе користі Роману Абрамовичу чи іншим особам, які потрапили під санкції», – додала вона.

    Кошти від продажу клубу надійдуть на заморожений банківський рахунок, який контролюється урядом Великої Британії.

    Раніше повідомлялося, що американський консорціум Boehly підписав з Романом Абрамовичем угоду про покупку футбольного клубу «Челсі». За повідомленнями британських ЗМІ, сума угоди становить $4 млрд.

    Теги: росія окупанти санкції війна олігархи Велика Британія Україна ФК Челсі окупація #stoprussia
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    Абрамовичу дозволили продати «Челсі»