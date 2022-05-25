Абрамовичу дозволили продати «Челсі»

Уряд Британії видав ліцензію, яка дозволяє російському олігарху продаж клубу

Російський олігарх Роман Абрамович, який 19 років був власником футбольного клубу «Челсі», отримав дозвіл британського уряду продати клуб. Про це повідомила в Twitter державний секретар з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту Надін Дорріс.

За її словами, уряд видав ліцензію, яка дозволяє йому продаж ФК «Челсі».

«Враховуючи санкції, які ми ввели проти тих, хто пов’язаний з Путіним, і криваве вторгнення в Україну, довгострокове майбутнє клубу може бути забезпечене лише за нового власника», – написала Дорріс.

1/2 Last night the Government issued a licence that permits the sale of @ChelseaFC. Given the sanctions we placed on those linked to Putin and the bloody invasion of Ukraine, the long-term future of the club can only be secured under a new owner. — Nadine Dorries (@NadineDorries) May 25, 2022

«Ми задоволені, що виручка від продажу не принесе користі Роману Абрамовичу чи іншим особам, які потрапили під санкції», – додала вона.

Кошти від продажу клубу надійдуть на заморожений банківський рахунок, який контролюється урядом Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що американський консорціум Boehly підписав з Романом Абрамовичем угоду про покупку футбольного клубу «Челсі». За повідомленнями британських ЗМІ, сума угоди становить $4 млрд.