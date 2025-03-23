Зустріч делегацій України та США завершилась: деталі від Умєрова

Переговори проходять у столиці Саудівській Аравії Ер-Ріяді

Українську делегацію в Ер-Ріяді очолює міністр оборони Рустем Умєров, який повідомив, що зустріч делегацій України та США завершилась. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Умєрова.

У соціальній мережі Х він написав, що дискусія була конструктивною та змістовною. Делегати обговорили ключові питання, включаючи енергетику.

We have concluded our meeting with the American team.

The discussion was productive and focused — we addressed key points including energy.



President Volodymyr Zelenskyy’s goal is to secure a just and lasting peace for our country and our people — and, by extension, for all of… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 23, 2025

«Мета президента Володимира Зеленського – забезпечити справедливий та довготривалий мир для нашої країни та нашого народу – і, відповідно, для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб зробити цю мету реальністю», – додав міністр.

Нагадаємо, що у столиці Саудівській Аравії Ер-Ріяді стартувала зустріч української та американської делегацій.

«Виконуємо завдання президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки», – зазначив очільник Міноборони.

За його словами, на столі, зокрема, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури.

Делегації працюватимуть «над низкою складних технічних питань». У складі української команди фахівці з енергетики, а також військові представники морського та повітряного складників.

Раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що спочатку США зустрінуться з Україною, а потім – із Росією, але ці зустрічі відбуватимуться паралельно, і під час них ітиметься про одну й ту саму тему.

Нагадаємо, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Київ порушив перемир'я з Росією, яке раніше було запропоноване президентом США Дональдом Трампом.

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Раніше «Главком» повідомляв, що спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.