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Після інавгурації Трампа атаки Росії стали масштабнішими – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Після інавгурації Трампа атаки Росії стали масштабнішими – ISW
Наслідки російської атаки на Добропілля
фото: ДСНС Донеччини

РФ може скористатися паузою у військовій допомозі США для нарощування ударів

Після інавгурації Дональда Трампа російські атаки на територію України стали масштабнішими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Також Росія може скористатися паузою у військовій допомозі США для нарощування ударів. Зокрема зазначається, що через тимчасове припинення поставок Україна, ймовірно, буде змушена економити зенітно-ракетні комплекси Patriot. Це може ускладнити захист від повітряних атак РФ.

У звіті повідомляється, що російські війська продовжують наступальні дії на окремих напрямках, намагаючись отримати перевагу на полі бою.

В ISW вважають, що РФ використовує будь-які наслідки зменшення американської підтримки, щоб посилити тиск на українські сили.

«Затримка військової допомоги від США може мати серйозні наслідки для обороноздатності України. Ситуація залежатиме від подальших рішень адміністрації Трампа та Конгресу щодо підтримки Києва», – пишуть експерти.

Нагадаємо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних.

Держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц у вівторок, 11 березня, вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українською делегацією.

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Теги: ISW росія Дональд Трамп Україна війна

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