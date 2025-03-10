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Президент Міжнародної федерації гімнастики спробував пояснити, чому поїхав у Росію

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Президент Міжнародної федерації гімнастики спробував пояснити, чому поїхав у Росію
Ватанабе є кандидатом у президенти Міжнародного олімпійського комітету

Ватанабе у РФ провів зустріч з підсанкційним прихильником диктатора Володимира Путіна Микитою Нагорним

Президент Міжнародної федерації гімнастики (FIG) та кандидат у президенти МОК японець Морінарі Ватанабе розповів, чому вирішив поїхати до країни-агресора – Росії. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 10 березня, у РФ пройшла зустріч Ватанабе з членами збірних команд Росії зі спортивної та художньої гімнастики.

«Багато хто каже, що спорт має об'єднувати світ. Але як реально це зробити? Хочу вам розповісти ось що. Я сам втратив батька через рак після бомбардування Хіросіми. Тоді загинуло 140 тисяч людей... Але ніхто зараз не має нічого проти американського народу. Нам потрібен час, нам треба формувати людей, говорити про необхідність миру. Ми повинні стати між двома сторонами і сприяти примиренню. Ось чому я приїхав до Москви», – заявив японець.

Нагадаємо, Ватанабе сьогодні, 10 березня, прибув до Московської області (РФ), де відвідав олімпійську спортивну базу «Озеро Кругле» та провів зустріч з підсанкційним прихильником диктатора Володимира Путіна Микитою Нагорним.

Ватанабе є кандидатом у президенти Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Раніше він оголосив про намір приїхати до Москви та поспілкуватися з російськими гімнастами.

Нагорний нещодавно потрапив до списку санкцій ЄС.

Зазначалося, що Нагорний був причетний до масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей з окупованих територій України до Росії.

«У березні 2022 року Микита Нагорний запропонував передати подарунки російським військам, які беруть участь у загарбницькій війні Росії проти України. Микита Нагорний – видатний спортсмен з великою аудиторією і значним впливом на своїх уболівальників. Він публічно підтримав дії РФ в Україні. Завдяки своєму впливу він відповідає за поширення проросійської пропаганди та дезінформації щодо загарбницької війни Росії проти України, а також відіграє активну роль у згуртуванні внутрішньої підтримки Росії для війни проти України. Тому Микита Нагорний підтримує та реалізує дії та політику, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – наголошується у переліку причин, через які Нагорний потрапив під санкції.

Микита Нагорний – заступник голови правління Всеросійського громадсько-державного руху дітей і молоді «Рух перших», колишній керівник молодіжної військово-патріотичної мілітарної організація «Юнармія». Нагорний є заслуженим майстром спорту Росії. У 2016 році на Олімпіаді в Ріо він виграв «срібло». У 2021 році на Олімпійських Іграх в Токіо росіянин здобув «золото» у командній першості. Також у своєму активі він має три перемоги на чемпіонатах світу та вісім перемог на чемпіонатах Європи.

Теги: спортивна гімнастика спорт росія

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