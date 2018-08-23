Афганістан відмовився від пропозиції РФ щодо переговорів із талібами в Москві



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Будівля МЗС Афганістану

«Ініціатором мирного процесу може виступати лише афганський уряд», заявили у Кабулі

Афганський уряд не надсилатиме делегацію на мирну конференцію в Москві, в якій планують взяти участь і представники радикального ісламістського руху «Талібан».

Про це повідомив Deutsche Welle речник міністерства закордонних справ Афганістану.

Він наголосив, що «ініціатором мирного процесу може виступати лише афганський уряд». З огляду на це, представники Кабула не братимуть участі в будь-яких зустрічах, котрі не проводяться під проводом самого афганського уряду, пояснив речник.

Раніше проведення в Москві переговорів з метою мирного врегулювання збройного протистояння між талібами та афганським урядом запропонували у МЗС РФ. Речник дипломатичного відомства Афганістану наголосив, що його країна підтримує добрі стосунки з Росією. Але проведення мирних переговорів можливе лише тоді, коли «на першому місці будуть інтереси Афганістану», наголосив він.

Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що представники руху «Талібан» планують взяти участь у мирній конференції в Москві.

Сама конференція запланована на 4 вересня. Для участі в заході Росія запросила 12 країн, у тому числі й США, але Вашингтон відмовився, нагадує інформагенція Reuters.

Раніше нещодавно президент Афганістану оголосив «умовне» припинення вогню з «Талібаном».