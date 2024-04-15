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Київрада розгляне петицію про збереження садиби Зеленських

Катерина Іванова
glavcom.ua
Київрада розгляне петицію про збереження садиби Зеленських
Садибу Зеленських розбирають попри заборону прокуратури
фото з відкритих джерел

Протягом двох років Департамент охорони культурної спадщини КМДА не може розглянути документи щодо присвоєння будівлі охоронного статусу памʼятки

Петиція на підтримку збереження садиби Василя Маліна на Тургенєвській, 22, набрала необхідну кількість голосів. Про це повідомляється на сайті Електронних петицій.

«Петиція щодо збереження Садиби Зеленських набрала необхідну кількість голосів – тепер її має розглянути Київська міська рада», – зазначив автор петиції Дмитро Перов.

Київрада розгляне петицію про збереження садиби Зеленських фото 1

Активіст нагадав, що садиба була збудована 1890 року на замовлення купця Василя Маліна. У період з 1911 по 1915 роки тут проживала сім’я заможних міщан Зеленських, звідки походить і назва будинку.

«Це остання деревʼяна обкладена цеглою садиба, що збереглася в історичній місцевості Солдатська слобідка», – додав Перов.

На місці на вул. Кониського 22, де розташована будівля планують спорудити 9-12 поверховий ЖК «Тургеневъ». Перов зазначив, що проти будівництва житлового комплексу,теж можна підтримати петицію № 12951.

Раніше Перов повідомляв, що попри заборону суду, у Києві розбирають історичну садибу Зеленських, яка була побудована у 1890 році.

«Ще у квітні 2022 року ми подали розроблену істориками облікову документацію для присвоєння будівлі охоронного статусу памʼятки. Втім, Департамент охорони культурної спадщини КМДА її й досі не розглянув», – зазначає активіст.

Як відомо, поряд з історичною будівлею у 2017 році компанія «Сервіт» збудувала 11-поверховий житловий комплекс – клубний будинок Turgenev. Щоб побудувати другу чергу у 2018 році садибу Зеленських вже намагалися знести, але після розголосу демонтаж зупинили. 

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва поступово руйнується цінна мозаїка. Власник будівлі, на якому розташоване панно, не дав дозволу на реставрацію.

Крім того, руйнується на очах і Поморянський замок на Львівщині: активісти закликають реставрувати пам'ятку. Замок неодноразово намагалися реставрувати, проте споруда аварійна і має статус пам’ятки національного значення. Тому багато бюрократичних перешкод і непорозумінь на різних рівнях влади стали на заваді втіленню мрії поморян відновити гарний вигляд пам'ятки. 

Читайте також: Пам’ятку знести чи внести? Як працюватиме реєстр об’єктів культурної спадщини
Теги: активісти будинок петиція реєстр

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