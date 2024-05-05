Свічки, прапори, крашанки: у Тбілісі протестувальники зустрічали Великдень під парламентом

Демонстранти зібралися вздовж головного проспекту в Тбілісі, тримаючи в руках прапори Грузії та ЄC

На відміну від масових акцій на початку тижня, які супроводжувалися сутичками з поліцією, атмосфера була мирною

Кілька тисяч грузинів відзначили православний Великдень зі свічками біля парламенту в суботу ввечері, протестуючи проти прийняття закону «про іноагентів», який загрожує свободі ЗМІ. Про це повідомляє Assoсiated Press та «Ехо Кавказу».

Демонстранти зібралися вздовж головного проспекту в Тбілісі, тримаючи в руках прапори Грузії та ЄС, невеликий хор співав великодні пісні, а активісти роздавали учасникам мітингу паски та крашанки.

As you know, protests are already of a daily occurrence in #Georgia. For today, we have prepared several hundred Easter cakes and eggs for the people who have come to the rally, so that everyone who celebrates can join in marking the festival together. ❤️ pic.twitter.com/Od3tPxL9KN May 4, 2024

На відміну від масових акцій на початку тижня, які супроводжувалися сутичками з поліцією, атмосфера була мирною. Неозброєним правоохоронцям також дісталися святкові Великодні смаколики.

«Це найбільш незвичайний Великдень, свідком якого я коли-небудь була. Відчуття солідарності переповнює, але ми не повинні забувати про головне», – сказала виданню активістка Ліка Чачуа, нагадуючи про закон, який планує ухвалити правляча партія.

Депутати в середу схвалили законопроект «про іноагентів» у другому читанні. Третє й остаточне читання очікується пізніше цього місяця.

До слова, на площі Героїв у Тбілісі група невідомих осіб напала на протестувальників. Є постраждалі. Постраждали щонайменше 5 осіб.

Окрім цього, учасники акції оголосили масштабну акцію протесту проти аналогу російського закону про іноагентів 11 травня.

Нагадаємо, прем'єр Грузії звинуватив США у розпалюванні в країні революції. Також Іраклій Кобахідзе відмовився від візиту до США для обговорення стратегічного партнерства та допомоги. Причиною цьому стала вимога США призупинити розгляд скандального закону про іноагентів.