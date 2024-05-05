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Свічки, прапори, крашанки: у Тбілісі протестувальники зустрічали Великдень під парламентом

Катерина Іванова
glavcom.ua
Свічки, прапори, крашанки: у Тбілісі протестувальники зустрічали Великдень під парламентом
Демонстранти зібралися вздовж головного проспекту в Тбілісі, тримаючи в руках прапори Грузії та ЄC
фото: RFE / RL

На відміну від масових акцій на початку тижня, які супроводжувалися сутичками з поліцією, атмосфера була мирною

Кілька тисяч грузинів відзначили православний Великдень зі свічками біля парламенту в суботу ввечері, протестуючи проти прийняття закону «про іноагентів», який загрожує свободі ЗМІ. Про це повідомляє Assoсiated Press та «Ехо Кавказу».

Демонстранти зібралися вздовж головного проспекту в Тбілісі, тримаючи в руках прапори Грузії та ЄС, невеликий хор співав великодні пісні, а активісти роздавали учасникам мітингу паски та крашанки.

На відміну від масових акцій на початку тижня, які супроводжувалися сутичками з поліцією, атмосфера була мирною. Неозброєним правоохоронцям також дісталися святкові Великодні смаколики.

«Це найбільш незвичайний Великдень, свідком якого я коли-небудь була. Відчуття солідарності переповнює, але ми не повинні забувати про головне», – сказала виданню активістка Ліка Чачуа, нагадуючи про закон, який планує ухвалити правляча партія.

Депутати в середу схвалили законопроект «про іноагентів» у другому читанні. Третє й остаточне читання очікується пізніше цього місяця.

До слова, на площі Героїв у Тбілісі група невідомих осіб напала на протестувальників. Є постраждалі. Постраждали щонайменше 5 осіб.

Окрім цього, учасники акції оголосили масштабну акцію протесту проти аналогу російського закону про іноагентів 11 травня.

Нагадаємо, прем'єр Грузії звинуватив США у розпалюванні в країні революції. Також Іраклій Кобахідзе відмовився від візиту до США для обговорення стратегічного партнерства та допомоги. Причиною цьому стала вимога США призупинити розгляд скандального закону про іноагентів.

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Теги: закон Грузія активісти

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