Свічки, прапори, крашанки: у Тбілісі протестувальники зустрічали Великдень під парламентом

Кілька тисяч грузинів відзначили православний Великдень зі свічками біля парламенту в суботу ввечері, протестуючи проти прийняття закону «про іноагентів», який загрожує свободі ЗМІ. Про це повідомляє Assoсiated Press та «Ехо Кавказу».

Демонстранти зібралися вздовж головного проспекту в Тбілісі, тримаючи в руках прапори Грузії та ЄС, невеликий хор співав великодні пісні, а активісти роздавали учасникам мітингу паски та крашанки.

As you know, protests are already of a daily occurrence in #Georgia. For today, we have prepared several hundred Easter cakes and eggs for the people who have come to the rally, so that everyone who celebrates can join in marking the festival together. ❤️ pic.twitter.com/Od3tPxL9KN