Найбільший британський виробник зброї: в Уельсі на заводі BAE Systems стався вибух

Вибух на заводі BAE Systems зафіксували 17 квітня о 10:49 за британським часом

Вранці, 17 квітня, в Уельсі, Велика Британія, стався вибух на заводі найбільшого британського виробника зброї BAE Systems. Про це повідомляє BBC.

Пожежно-рятувальна служба Південного Уельсу повідомила, що вибух на заводі BAE Systems зафіксували о 10:49 за британським часом. Рятувальників і лікарів викликали на місце події, але обійшлось без постраждалих.

Після вибуху на заводі активізували протоколи безпеки, заявили у BAE Systems. Компанія запевнила, що ризику для мешканців навколишніх населених пунктів немає.

«Точна причина інциденту все ще з'ясовується», – додав речник компанії.

У 2023 році завод BAE Systems почав будівництво потужностей для виробництва боєприпасів, мінометів, артилерійських снарядів середнього і великого калібру і танкових снарядів.