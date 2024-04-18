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Найбільший британський виробник зброї: в Уельсі на заводі BAE Systems стався вибух

Наталія Порощук
glavcom.ua
Найбільший британський виробник зброї: в Уельсі на заводі BAE Systems стався вибух
BAE Systems – найбільший британський виробник зброї
фото: Getty Images

Вибух на заводі BAE Systems зафіксували 17 квітня о 10:49 за британським часом

Вранці, 17 квітня, в Уельсі, Велика Британія, стався вибух на заводі найбільшого британського виробника зброї BAE Systems. Про це повідомляє BBC.

Пожежно-рятувальна служба Південного Уельсу повідомила, що вибух на заводі BAE Systems зафіксували о 10:49 за британським часом. Рятувальників і лікарів викликали на місце події, але обійшлось без постраждалих.

Після вибуху на заводі активізували протоколи безпеки, заявили у BAE Systems. Компанія запевнила, що ризику для мешканців навколишніх населених пунктів немає.

«Точна причина інциденту все ще з'ясовується», – додав речник компанії. 

У 2023 році завод BAE Systems почав будівництво потужностей для виробництва боєприпасів, мінометів, артилерійських снарядів середнього і великого калібру і танкових снарядів.

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Теги: вибух Велика Британія завод зброя

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