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Компанія Ілона Маска потягнула до суду британських підлітків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Компанія Ілона Маска потягнула до суду британських підлітків
Ілон Маск намагається відсудити у британців по $2 млн
фото із відкритих джерел

Компанія Tesla Ілона Маска вимагає мільйони від британського підлітка, який продав кілька надрукованих на 3D-принтері брелоків з брендом компанії

Компанія американського мільярдера Ілона Маска Tesla Motors, яка займається виробництвом електромобілів, подала позов проти кількох британських підлітків, звинувачуючи їх у «несумлінній конкуренції». Про це пише газета Sun. Автовиробник має намір стягнути з них по $2 млн із кожного. Приводом для цього стало, зокрема, те, що один із підлітків продав декілька 3D-друкованих брелоків із брендом компанії.

За даними газети, 14-річна дитина потрапила до числа тих, хто зіткнувся з масовим позовом про авторські права з боку компанії. Їхні облікові записи в онлайн-магазинах вже заморожені.

При цьому один з тих, хто зіткнувся з позовом, розповів: продав в інтернеті лише одну толстовку з логотипом Tesla за три фунти стерлінгів.

Як нагадує видання, ще 12 січня 2021 року Ілон Маск попередив у X/Twitter: «Ви можете вкрасти наше ім’я/логотип, і ми, ймовірно, не подамо на вас до суду».

Раніше стало відомо, що компанія Tesla подала до суду на індійського виробника акумуляторів за порушення торгової марки, так як останній використовував бренд Tesla Power для просування своєї продукції. 

Tesla заявила, що індійська компанія продовжувала рекламувати свою продукцію під брендом Tesla Power. Натомість індійська компанія Tesla Power India стверджує, що її основним бізнесом є виробництво свинцево-кислотних акумуляторів і вона не має наміру виробляти електромобілі. Зазначається, що суддя надав індійській фірмі три тижні для надання письмових відповідей після того, як вона передала пакет документів на підтримку свого захисту.

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Теги: суд Електромобілі суддя Tesla Ілон Маск дитина

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