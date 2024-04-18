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ЄС запроваджує нові правила кібербезпеки для сучасних авто

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ЄС запроваджує нові правила кібербезпеки для сучасних авто
Експерти називають сучасні автомобілі «шпигунськими пристроями на чотирьох колесах»
фото: Depositphotos

Усі нові автомобілі, що продаватимуться в Європейському Союзі з 7 липня 2024 року, повинні відповідати новим правилам

Організація Об'єднаних Націй та Європейський Союз запровадили суворі правила щодо кібербезпеки в автомобілях. Згідно їх логіки, сучасні автомобілі наповнені камерами та високотехнологічними датчиками, які підтримують безліч систем для нашої безпеки та зручності. Однак усі ці технології роблять їх потенційною мішенню для хакерів та кібератак, повідомляє carscoops

Усі нові автомобілі, що продаватимуться в Європейському Союзі з 7 липня 2024 року, повинні відповідати правилам ООН R155 і R156, які вже діють для затвердження нових моделей з липня 2022 року. Якщо коротко, то R155 вимагає від автовиробників системи управління, а R156 гарантує, що оновлення програмного забезпечення транспортних засобів є більш захищеними від загроз кібербезпеки.

Ці зміни змусили кількох автовиробників зняти старі моделі зі своїх лінійок на Старому континенті, оскільки вартість оновлення їхньої електроніки виявилася занадто високою. 

Говорячи про сучасні автомобілі німецькій газеті Handelsblatt, економіст Моріц Шуларік сказав: «Йдеться про конфіденційні дані, які можуть бути викачані – особливо за допомогою електромобілів. З точки зору спецслужб, ці автомобілі з їхніми численними датчиками і камерами є нічим іншим, як шпигунськими машинами на чотирьох колесах».

На попередній конференції, що відбулася в Німеччині, Шуларік припустив, що сучасні електромобілі можуть знімати все, що відбувається навколо них, коли вони їздять містами, а потім передавати дані своїм виробникам – деякі з них знаходяться в Китаї. Потім він запитав аудиторію: «Чи хочемо ми цього? Чи хочемо ми, щоб очі і вуха іноземного уряду стежили за нашими вулицями через мільйони автомобілів?»

Згідно з нещодавнім дослідженням «Автомобільна кібербезпека», проведеним німецьким Центром автомобільного менеджменту (CAM) та американською компанією Cisco Systems, загрози кібербезпеки є «неминучими», оскільки сучасні автомобілі є вразливими до кібератак.

Нагадаємо, електричні авто з Китаю накопичуються в європейських портах, перетворюючи їх на «автостоянки», оскільки виробники і дистриб'ютори стикаються із уповільненням продажів і логістичними проблемами, включаючи нестачу водіїв вантажних автівок.

Теги: кібербезпека Електромобілі автомобіль

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