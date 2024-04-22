У Росії затопило уранові свердловини: радіоактивна вода потрапила до річки Тобол

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Росії затопило уранові свердловини: радіоактивна вода потрапила до річки Тобол
Річка Тобол вийшла з русла і затопила частину міста Курган
фото з відкритих джерел

Витік, ймовірно, призведе до підвищення вмісту солей урану в річці Тобол, що спричинить зростання захворювань через опромінення

На Курганщині через паводки вода затопила старі уранові свердловини родовища «Добровільне», де видобуток веде «Росатом». Активісти зауважують, що заражена ураном вода могла потрапити до річки Тобол. Про це повідомляє Сибір.Реалії з посиланням на «Агентство».

Група регіональної екологічної організації «Фонд громадського контролю за станом довкілля та благополуччям населення» напередодні опублікувала відео. На ньому видно, що весь простір між селами Праця та Знання у Звіриноголівському районі затоплено водою. Саме тут знаходиться «Добровільне».

Карта зони можливого підтоплення, де знаходяться старі уранові свердловини, опублікована урядом Курганської області
Карта зони можливого підтоплення, де знаходяться старі уранові свердловини, опублікована урядом Курганської області
фото: kurgan-city.ru

Повінь змила в Тобол радіоактивний бруд, який збирався роками від підземних вод зі старих свердловин, йдеться в пості екологів. Керівник екологічної організації Сергій Єрьомін заявив, що під водою могла опинитися стара свердловина, що «протікає 35 років», а нові пробурені вище і вода до них поки не дісталася.

При затопленні свердловин вода забирає в Тобол розчинні солі урану, сказав експерт програми «Безпека радіоактивних відходів» Російського соціально-екологічного союзу Андрій Ожаровський. За його словами, цей витік призведе до підвищення вмісту солей урану в Тоболі, що у свою чергу призведе до зростання захворювань через опромінення.

«Уран – альфа-активний препарат, і потрапляння його всередину людини з питною водою призводить до внутрішнього опромінення, яке набагато небезпечніше, ніж зовнішнє. Звичайно, вода Тобола сильно розбавить розчин, і концентрації не будуть перевищувати будь-які нормативи. Але все одно колективні дози курганців зростуть і хтось отримає захворювання. Це абсолютно неминуче», – вважає Ожаровський.

При цьому дочірні підприємства «Росатому», які ведуть видобуток у Курганській області, запевняли, що відстежують ситуацію і вода не затопить свердловини. «Для контролю паводкової ситуації АТ «Далур» веде цілодобовий моніторинг рівня води в річках Тобол та Ісеть. На даний момент підприємство працює у штатному режимі, родовищам урану паводок не загрожує», – заявлялося 16 квітня.

Прес-служба «Росатому» знову заявляла в п'ятницю, 20 квітня, що повінь обійшла уранові свердловини стороною. Проте заяви держкорпорації суперечать відео з місця подій.

Раніше вже повідомляли, що паводки в Росії можуть спричинити епідемію сибірської виразки.

Нагадаємо, у Курганській та Томській областях країни-агресорки розпочали евакуацію через повінь. Рівень води в р. Тобол підвищився, також прискорилася течія, а у Томську прорвало дамбу і під воду вже пішла дорога.

Губернатор Курганської області Вадим Шумков повідомив, що понад 1 млрд кубометрів води з Казахстану додається до власних вод річки. За його словами, до обласного центру наближається «колосальний обсяг води».

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Теги: активісти паводок праця повінь населення безпека Сибір відео

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