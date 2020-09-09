«Луцький терорист» Кривош знову оголосив голодування



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«Луцький терорист» Максим Кривош оголосив голодування

Ув’язнений протестує проти умов утримання його у СІЗО, які вважає неналежними

Затриманий Максим Кривош, який 21 липня захопив автобус з пасажирами в центрі Луцька і зараз знаходиться в СІЗО, знову оголосив голодування.

Про це інформує ВолиньPost.

За словами адвоката Кривоша Сергія Тиможинського, голодуванням, яке він оголосив сьогодні, 9 вересня, ув’язнений протестує проти умов утримання його у СІЗО, які вважає неналежними, та порушення його прав.

Зокрема, за словами адвоката, адміністрація СІЗО «переполовинила» передачу від родичів Максима Кривоша.

Сергій Тиможинський стверджує, що Кривош у СІЗО втратив 7 кілограмів його ваги.

30 липня Кривош вже оголошував голодування через невмотивоване, на його переконання, застосування кайданок.Також захисник Кривоша каже, що його підзахисному не давали змінного одягу, хоча він був серед вилучених при затриманні речей.

Також Кривош, за словами адвоката, прав свої речі в умивальнику.

Натомість у пресслужбі прокуратури області тоді повідомляли, що прокурори систематично відвідують СІЗО – жодні скарги від ув’язненого на режим чи умови утримання не надходили.

Нагадаємо, що 21 липня у Луцьку терорист взяв у полон 13 людей і забарикадувався у автобусі БАЗ-А079. Після 11 годин перемовин і виконання вимог президентом Зеленським терорист відпустив заручників та був затриманий оперативниками. Терористом виявився Максим Кривош, 44-річний мешканець Луцька, автор автобіографічної книги «Філософія злочинця». 23 липня, суд у Луцьку суд обрав запобіжний захід Кривошу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Пізніше стало відомо, що поліція затримала харків’янина через зв’язки з луцьким терористом. Йому оголосили підозру у незаконному поводжені зі зброєю та вибуховими речовинами.

Раніше повідомлялося, що Ексглава СБУ поставив діагноз правоохоронній системі після теракту у Луцьку.