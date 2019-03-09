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    У світі

    Актриса Вупі Голдберг зізналася, що ледь не померла від пневмонії

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    <p>Вупі Голдберг подякувала фанатам, які підтримували її у важкий період</p> - Актриса Вупі Голдберг зізналася, що ледь не померла від пневмонії

    Вупі Голдберг подякувала фанатам, які підтримували її у важкий період

    Актриса зазначила, що до сих пір відчуває наслідки хвороби

    Відома актриса Вупі Голдберг заявила, що пережила важку форму пневмонії і ледь не померла під час хвороби.

    Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

    Актриса зазначила, що до сих пір відчуває наслідки хвороби.

    «Я встаю та можу рухатися. Не так швидко, як мені б цього хотілося, але я в порядку», - заявила Голдберг. 

    Вона додала, що була близька до смерті під час хвороби. Також Вупі Голдберг подякувала фанатам, які підтримували її у важкий період.

    Нагадаємо, вчора у США помер найстарший член Палати представників Конгресу США Ральф Холл.

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