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    У світі

    У США помер найстарший член Палати представників Ральф Холл

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    <p>95-річний Холл помер у своєму будинку в штаті Техас</p> - У США помер найстарший член Палати представників Ральф Холл

    95-річний Холл помер у своєму будинку в штаті Техас

    Ральф Холл відслужив у Конгресі 12 термінів як демократ, але в січні 2004 року оголосив, що переходить до Республіканської партії

    У США помер найстарший член Палати представників Конгресу США Ральф Холл. Про це повідомляє Associated Press.

    95-річний Холл помер у своєму будинку в Рокволлі, штат Техас. 

    В агентстві відзначають, що якими-небудь серйозними захворюваннями екс-конгресмен не страждав, точна причина смерті не називається. Сам Холл рецептом свого довголіття називав захоплення бігом.

    Ральф Холл служив пілотом під час Другої світової війни, а потім суддею в своєму рідному Рокволлі (1950-1962 рр.). У 1980 році він став представляти штат Техас у Палаті представників Конгресу США.

    Він відслужив у Конгресі 12 термінів як демократ, але в січні 2004 року оголосив, що переходить до Республіканської партії за ініціативою свого друга, тодішнього президента США Джорджа Буша-молодшого.

    У віці 91 року він залишив політику, програвши вибори своєму молодшому однопартійцю Джону Реткліффу. 

    До слова, 6 березня помер перший бас-гітарист британської групи Queen Майк Гроуз

    Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що у Великій Британії у віці 49 років пішов з життя співак групи The Prodigy Кейт Флінт.

    Музикант був знайдений мертвим вранці в понеділок, 4 березня, в своєму будинку в Ессексі. 

    Згодом колеги Флінта повідомили, що музикант наклав на себе руки.

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