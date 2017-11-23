Алієв переніс дату президентських виборів

Президентські вибори в Азербайджані відбудуться раніше запланованого строку

Нинішній очільник Азербайджану Ільхам Алієв, який править країною із 2003 року, своїм указом в понеділок переніс дату проведення президентських виборів у країні із 17 жовтня на 11 квітня 2018 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Сам Ільхам Алієв, якому 56 років, був висунутий на посаду президента правлячою партією «Єні



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Ільхам Алієв іде на четвертий термін

Президентські вибори в Азербайджані відбудуться раніше запланованого строку

Нинішній очільник Азербайджану Ільхам Алієв, який править країною із 2003 року, своїм указом в понеділок переніс дату проведення президентських виборів у країні із 17 жовтня на 11 квітня 2018 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Сам Ільхам Алієв, якому 56 років, був висунутий на посаду президента правлячою партією «Єні Азербайджан» минулого четверга. Таким чином він балотуватиметься на посаду вчетверте.

При цьому жоден інший кандидат не оголосив на даний момент про готовність брати участь у виборах очільника країни.

Відповідно до референдуму 2009 року було знято обмеження щодо двох термінів перебування на посаді, а за результатами референдуму 2016 року час перебування на посаді президента Азербайджану було збільшено із п’яти до семи років.