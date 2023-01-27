Виробник танків Leopard готовий до збільшення попиту на боєприпаси до своєї техніки

Компанія вже збільшила потужності та набирає додатковий персонал

Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий постачати велику кількість боєприпасів для своїх танків Leopard, які Німеччина та інші країни будуть відправляти в Україну. Це виробник підтвердив, відповідаючи на запит журналістів видання Rheinische Post.

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«Rheinmetall готовий. Як запобіжний захід, ми значно збільшили свої боєприпаси, особливо в секторі великого калібру… Ми вклали в це значні кошти і продовжуватимемо це робити, будуючи нові виробничі потужності та набираючи додатковий персонал. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО та уряд Німеччини, в тому числі боєприпасами, які їм потрібні», – йдеться у відповіді компанії.

До того ж Rheinmetall, завдяки своїм збільшеним потужностям, може «задовольнити очікуване зростання попиту з боку збройних сил Німеччини та збройних сил інших країн-користувачів Leopard».

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Нагадаємо, що раніше Rheinmetall заявляв про готовність передати Україні 139 танків Leopard після того, як дозвіл на це дасть уряд країни. Коли ж Німеччина не лише дала такий дозвіл, а й оголосила про намір поставити ЗСУ власні танки, акції виробника танків Leopard злетіли до рекордної позначки.