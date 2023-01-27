Україна отримала системи перехоплювачі дронів

Fortem DroneHunter F700 – це автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом

В Україну прибули шість систем протидії ворожим безпілотникам. Ловці «Шахедів» захищають енергетичні об‘єкти від атак дронів. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

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«Наразі закупили шість систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США. Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони», – йдеться в повідомленні.

Як пояснили в Мінцифри, Fortem DroneHunter F700 – це автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом, летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники.

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«На відео – навчання операторів на полігоні. Всі готові, все готово! Забезпечуємо захист енергетичних обʼєктів країни завдяки вашій допомозі. Дякую кожному», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 січня вночі Київ зазнав чергової повітряного нападу ворога. Російські загарбники атакували столицю кількома десятками баражуючих боєприпасів «Shahed».