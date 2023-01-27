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Україна отримала системи перехоплювачі дронів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна отримала системи перехоплювачі дронів
Наразі закуплено шість систем протидії ворожим безпілотникам
фото ілюстративне

Fortem DroneHunter F700 – це автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом

В Україну прибули шість систем протидії ворожим безпілотникам. Ловці «Шахедів» захищають енергетичні об‘єкти від атак дронів. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

«Наразі закупили шість систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США. Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони», – йдеться в повідомленні.

Як пояснили в Мінцифри, Fortem DroneHunter F700 – це автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом, летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники.

«На відео – навчання операторів на полігоні. Всі готові, все готово! Забезпечуємо захист енергетичних обʼєктів країни завдяки вашій допомозі. Дякую кожному», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 січня вночі Київ зазнав чергової повітряного нападу ворога. Російські загарбники атакували столицю кількома десятками баражуючих боєприпасів «Shahed».

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Теги: безпілотник відео навчання технології

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