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Польща передасть Україні танки: стала відома кількість

Ірина Глотова
glavcom.ua
Польща передасть Україні танки: стала відома кількість
Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова допомагати Україні танками
www.espreso.tv

Польща готова надати Україні понад 70 танків 

Польща готова передати Україні 60 танків PT-91 та 14 танків Leopard. Про це заявив прем’єр-міністр уряду Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News.

«Ми намагаємося подавати приклад. Польща першою півроку тому відправила 250 танків, а то й більше. Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків, з них 30 ПТ-91. І крім цих танків, 14 танків, –  це танки Leopard 2», –  прокоментував Моравецький.

За його словами, Польща заявила партнерам у Західній Європі, скільки танків  вже поставлено, і наскільки важливо мати сучасні танки в цій війні, адже у росіян на складах є кілька тисяч, а дехто каже навіть більш як 15 тисяч танків.

Нагадаємо, Польща має намір направити Німеччині офіційний запит щодо передачі України танків німецького виробництва Leopard-2. Заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич заявляв, що Польща планує передати Україні танки Leopard 2 упродовж кількох наступних тижнів.

Німеччина відправила в Польщу перші два з трьох зенітно-ракетних комплексів Patriot, які будуть розгорнуті поблизу українського кордону.

Раніше стало відомо, що Німеччина офіційно погодилась передати Україні роту танків Leopard 2.

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Теги: Польща Німеччина міністр танки

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