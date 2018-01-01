Американські школярі отруїлися марихуаною
- Сьогодні, 15:45
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Діти вжили занадто багато лікувальної марихуаниУ Сан-Франциско (США) учні однієї із середніх шкіл вжили занадто багато марихуани в навчальному закладі, їх відправили до лікарні. Про це повідомляє видання Fox KTVU.
Лікарів і поліцію викликали у школу, коли у 10 учнів з'явилися симптоми наркотичної інтоксикації. В результаті п'ять з них у віці від 12 до 15 років доставили в лікарню.
За словами однокласників, постраждалі діти їли райдужні цукерки із зображенням конопель, схожі на таблетки ксанакса, і курили електронну сигарету з олією марихуани. Поліцейські знайшли на місці інциденту коробку з маркуванням медичний канабіс.
Правоохоронці відзначили, що проносити наркотичні речовини та алкоголь на територію школи - грубе порушення правил навчального закладу. Проте не будуть починати розслідування, якщо адміністрація школи їх не попросить.