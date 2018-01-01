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    Американський літак екстрено сів на трасу (відео)

    Проблеми з двигуном були ще до початку аварійної посадки
    В американському штаті Каліфорнія легкомоторний літак PA-46 екстрено сів на автомобільну трасу. Про це повідомляє телеканал ABC7. Відзначається, що інцидент стався на шосе 101 біля міста Морган Хілл. Пілот легкомоторного літака PA-46 повідомив про проблеми з двигуном диспетчерам ще до початку аварійної посадки. Більше на борту нікого не було.
    • Сьогодні, 12:37
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    Проблеми з двигуном були ще до початку аварійної посадки

    В американському штаті Каліфорнія легкомоторний літак PA-46 екстрено сів на автомобільну трасу. Про це повідомляє телеканал ABC7.

    Відзначається, що інцидент стався на шосе 101 біля міста Морган Хілл.

    Пілот легкомоторного літака PA-46 повідомив про проблеми з двигуном диспетчерам ще до початку аварійної посадки. Більше на борту нікого не було.

    В результаті інциденту ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одномоторний літак Beechcraft G33 здійснив екстрену посадку на автомобільну дорогу поряд з містом Лос-Анджелес (США).

    США літак аварія Twitter
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