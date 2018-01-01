Американський літак екстрено сів на трасу (відео)
- Сьогодні, 12:37
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Проблеми з двигуном були ще до початку аварійної посадки
В американському штаті Каліфорнія легкомоторний літак PA-46 екстрено сів на автомобільну трасу. Про це повідомляє телеканал ABC7.
Відзначається, що інцидент стався на шосе 101 біля міста Морган Хілл.
Пілот легкомоторного літака PA-46 повідомив про проблеми з двигуном диспетчерам ще до початку аварійної посадки. Більше на борту нікого не було.
18 лютого 2018 р.
В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одномоторний літак Beechcraft G33 здійснив екстрену посадку на автомобільну дорогу поряд з містом Лос-Анджелес (США).