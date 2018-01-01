Американський літак екстрено сів на трасу (відео)

Проблеми з двигуном були ще до початку аварійної посадки

В американському штаті Каліфорнія легкомоторний літак PA-46 екстрено сів на автомобільну трасу. Про це повідомляє телеканал ABC7. Відзначається, що інцидент стався на шосе 101 біля міста Морган Хілл. Пілот легкомоторного літака PA-46 повідомив про проблеми з двигуном диспетчерам ще до початку аварійної посадки. Більше на борту нікого не було.