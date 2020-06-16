Амстердам збирається боротися проти туристів



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Також у петиції йдеться про підвищення туристичних податків

Автори звернення закликають владу ввести 12-мільйонний ліміт на перебування туристів протягом наступних п'яти років

В Амстердамі створили петицію з закликом до міської ради обмежити кількість туристів, які приїжджають до міста. Про це повідомляє видання Dutch news.

Автори звернення закликають владу ввести 12-мільйонний ліміт на перебування туристів протягом наступних п'яти років, заборону на розвиток нових готелів і заборону або часткову заборону на оренду житла для відпочинку.

Також у петиції йдеться про підвищення туристичних податків.

«Якщо кількість туристів підніметься до докоронавірусного рівня, то економіка і вулиці знову будуть під владою туристів», - сказав Мартійн Бадір, один з ініціаторів петиції.

В Амстердамі коронавірусні обмеження показали, наскільки залежна найстаріша частина міста від туризму.

Зазначається, що станом на другу половину дня вівторка петиція набрала більше 20 тисяч підписів.

Якщо петиція збере 27 000 підписів, цього буде достатньо, щоб змусити міську раду організувати референдум з цього питання.

За власними даними міста, в 2018 році туристи провели в Амстердамі 16,6 мільйона ночей.

Тим часом туристи повільно повертаються у Нідерланди. Уряд наразі дозволив в’їзд з країн ЄС і європейської економічної зони. Обмеження і надалі застосовуються для мешканців Британії та Швеції, а також, країн, які не входять в ЄС.

Як повдіомлялося, у Венеції місцеві жителі організували мітинг проти туристів.