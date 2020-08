Американський сенатор-демократ пропонує не призначати посла до Білорусі після останніх подій

США і Білорусь не призначають своїх послів з 2008 року

Американський сенатор, член Демократичної партії Кріс Мерфі запропонував не призначати посла США у Білорусі у зв’язку з жорстким придушенням протестів Лукашенком після виборів. Про це він написав у своєму Twitter.

«Трамп хоче відновити дипломатичні стосунки з Білоруссю. Кандидатура посла очікує погодження Сенатом. Зараз це було би великою помилкою. Це виглядатиме як згода з репресіями Лукашенка. Сенату варто відкласти це призначення», - написав Кріс Мерфі.

Trump wants to restore diplomatic relations with Belarus. The Ambassador nominee is pending in the Senate.



Right now, this would be a huge mistake. It would look like an endorsement of Lukashenko’s crackdown.



The Senate should set aside this nomination.