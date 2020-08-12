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    У світі

    Американський сенатор-демократ пропонує не призначати посла до Білорусі після останніх подій

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    Призначення посла США до Білорусі буде виглядати, як згода з репресіями Лукашенка, - сенатор - Американський сенатор-демократ пропонує не призначати посла до Білорусі після останніх подій
    Призначення посла США до Білорусі буде виглядати, як згода з репресіями Лукашенка, - сенатор

    США і Білорусь не призначають своїх послів з 2008 року

    Американський сенатор, член Демократичної партії Кріс Мерфі запропонував не призначати посла США у Білорусі у зв’язку з жорстким придушенням протестів Лукашенком після виборів. Про це він написав у своєму Twitter.

    «Трамп хоче відновити дипломатичні стосунки з Білоруссю. Кандидатура посла очікує погодження Сенатом. Зараз це було би великою помилкою. Це виглядатиме як згода з репресіями Лукашенка. Сенату варто відкласти це призначення», - написав Кріс Мерфі.

    Нагадаємо, минулого року країни домовились про повернення послів до Мінська і Вашингтона, яких не було в столицях з 2008 року.

    У квітні 2020 року президент США Дональд Трамп номінував Джулі Фішер на посаду посла Сполучених Штатів Америки в Білорусі.

    У липні Лукашенко призначив посла Білорусі у США, ним став заступник міністра закордонних справ Олег Кравченко.

    Білорусь США Дональд Трамп протест посол Twitter президент Олег Кравченко
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