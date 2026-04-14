НАТО відмовилося підтримати блокаду Ірану, ініційовану США

Союзники ініціювати міжнародну конференцію, яка має визначити інші механізми забезпечення свободи судноплавства в регіоні

Європейські союзники заявили про готовність діяти лише після припинення бойових дій і гарантій безпеки судноплавства

Кілька європейських держав не підтримали ініціативу президента США Дональда Трампа щодо запровадження морської блокади іранських портів, заявивши про готовність долучитися до безпеки судноплавства лише після завершення конфлікту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Союзники США в Європі дистанціюються від ідеї блокади Ірану, пропонуючи альтернативний підхід до забезпечення стабільності в регіоні Перської затоки.

«Кілька європейських держав висловили готовність допомогти із Ормузькою протокою, однак лише після тривалого припинення збройних дій та укладення угоди із Іраном про ненапад на їх судна», – йдеться у матеріалі.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що Лондон не братиме участі у воєнних сценаріях. «Ми не підтримуємо блокаду. Моє рішення - однозначне: який би тиск не чинився - а він значний, - ми не втягуватимемося у війну», – заявив він.

Аналогічну позицію раніше озвучив президент Франції Еммануель Макрон. Він повідомив про намір разом із Великою Британією ініціювати міжнародну конференцію, яка має визначити інші механізми забезпечення свободи судноплавства в регіоні.

«Йдеться про захист мореплавства, коли закінчиться конфлікт. Наша спільна мета - незалежний, координований, багатонаціональний план», – заявив Макрон.

За даними Reuters, проведення такої конференції можливе вже наприкінці поточного тижня. Очікується участь близько 30 держав, що свідчить про спробу сформувати широку міжнародну коаліцію для врегулювання ситуації без прямого воєнного втручання.

Нагадаємо, що США під час переговорів у Ісламабаді запропонували Ірану повністю відмовитися від збагачення урану на 20 років. Вашингтон наполягав на довгостроковому обмеженні ядерної програми Тегерана як ключовій умові можливих домовленостей.

Втім Іран відкинув цю пропозицію та висунув альтернативу – заморозку збагачення урану на значно коротший термін, менше 10 років.