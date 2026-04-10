Трамп застеріг Іран від запровадження зборів за прохід через Ормузьку протоку

Ормузька протока на постійній основі може стати інструментом фінансового та політичного тиску Ірану

Президент США Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу Тегерана через плани іранської влади встановити плату за транзит танкерів. У своєму дописі в Truth Social американський лідер підкреслив, що такі дії є неприпустимими, і закликав негайно відмовитися від цієї ініціативи. Про це пише «Главком».

Попри те, що умови оголошеного раніше перемир’я передбачали негайне відновлення судноплавства, рух нафтових танкерів через стратегічну протоку залишається заблокованим через відсутність гарантій безпеки з боку Ірану.

Ситуація загострюється через прагнення Тегерана офіційно закріпити свій суверенітет над протокою. Комісія з безпеки іранського парламенту вже схвалила план, який передбачає не лише стягнення зборів, а й посилення контрольної ролі Ірану в цьому водному шляху. Такі вимоги були включені іранською стороною до переліку умов для повного припинення війни, що викликає серйозне занепокоєння світової спільноти щодо тривалості глобальної енергетичної кризи.

Поки Вашингтон наполягає на «повному та негайному» відкритті протоки без додаткових умов, фактичний контроль над нею залишається інструментом тиску в руках Тегерана. Це створює серйозну загрозу для стабільності світових ринків, оскільки провідні перевізники нафти досі не отримали чітких інструкцій, які б дозволили безпечно відновити транспортування енергоносіїв через цей критично важливий регіон.

До слова, Іран планує змінити правила проходу через Ормузьку протоку, розділивши іноземні держави на три групи: ворожі, нейтральні та дружні. Ця класифікація напряму визначатиме умови транзиту для танкерів та вантажних суден через стратегічну водну артерію.