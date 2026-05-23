Паспортний бум: у Німеччині фіксують рекорд за кількістю натуралізацій

Головним рушієм такого паспортопотоку стала лібералізація законодавства

У Федеративній Республіці Німеччина очікується чергове оновлення історичного максимуму за кількістю наданих громадянств іноземцям. Масштабна реформа міграційного законодавства та спрощення процедур призвели до стрімкого зростання кількості нових німецьких громадян. При цьому місцева влада фіксує суттєве збільшення частки заявників серед українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

За попередніми підрахунками німецьких аналітиків, за підсумками минулого року громадянство ФРН отримали понад 309 тис. осіб. Цей показник упевнено побив попередній рекордний результат 2024 року, коли було зафіксовано майже 292 тис. натуралізацій.

Експерти зазначають, що реальна підсумкова цифра буде ще вищою, оскільки наразі опрацьовано дані з більшості регіонів, проте статистика з таких земель, як Нижня Саксонія, Саар та Шлезвіг-Гольштейн, поки залишається неповною.

Реформа закону про громадянство, яка набула чинності в середині 2024 року, кардинально змінила правила гри. Стандартний необхідний термін безперервного проживання в країні для шукачів паспорта було скорочено з восьми до п’яти років. Іноземцям офіційно дозволили подвійне громадянство, скасувавши вимогу обов'язкової відмови від попереднього паспорта.

Як наслідок, у 2024 році кількість натуралізацій підскочила одразу на 46% порівняно з попереднім періодом (тоді лідерами за кількістю отриманих паспортів стали вихідці з Сирії та Туреччини). Наразі, за підсумками 2025 року, темпи приросту дещо сповільнилися – приблизно до 6% на рік, проте загальна тенденція до збільшення кількості заявок залишається стабільно високою.

Місцеві адміністрації у німецьких містах окремо звертають увагу на стрімку зміну етнічного складу заявників. На тлі тривалої війни дедалі більший відсоток серед тих, хто прагне пов'язати своє майбутнє з ФРН, становлять громадяни України.

Завдяки новому закону, який дозволяє не виходити з українського громадянства, юридичні бар'єри для інтеграції зникли. Профільні відомства прогнозують, що справжній вал українських заявок на німецький паспорт розпочнеться вже навесні 2027 року. Саме тоді спливе передбачений законом п'ятирічний термін перебування в країні для першої і наймасовішої хвилі українських біженців, які прибули до Німеччини після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

