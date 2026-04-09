Білий дім роз’яснив вимоги Трампа у питанні Ормузької протоки

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
За словами Левітт, Трамп хоче, щоб Ормузька протока залишалася відкритою
скриншот з трансляції Білого дому

США виступають проти будь-яких спроб Ірану стягувати плату за прохід нафтових суден повз його узбережжя. Американський президент Дональд Трамп хоче, щоб Ормузька протока залишалася відкритою та без обмежень. Відповідну заяву зробила прессекретарка Білого дому Каролін Левітт, повідомляє «Главком».

«Трамп учора ввечері у своєму дописі в Truth Social дуже чітко сказав, що припинення вогню залежить від вільного, безпечного та негайного відкриття Ормузької протоки. Він говорив дуже просто, і ці слова слід сприймати буквально», – каже вона.

Журналіст уточнив, чи слово «вільно» означає безоплатно. Левітт пояснила, що під цим мається на увазі відсутність будь-яких обмежень, зокрема стягування плати.

Крім того, ЗМІ поцікавилися, чи вважає глава Білого дому, що США повинні отримувати доходи від Ормузької протоки. Вона додала, що це ідея, яку він уже висував і яка обговорюватиметься ще протягом наступних двох тижнів, але його першочерговим пріоритетом є відкриття протоки без будь-яких обмежень.

Нагадаємо, адміністрація президента США визначила питання високозбагаченого урану в Ірані як один із ключових пріоритетів напередодні нового етапу переговорів. Речниця Білого дому Керолайн Левітт підкреслила, що для Дональда Трампа припинення збагачення урану є принциповою позицією, якої він планує суворо дотримуватися. В американській адміністрації висловлюють сподівання, що розв'язати цю проблему вдасться за допомогою дипломатичних інструментів.

Як повідомлялося, США не виключають відновлення ударів по Ірану навіть під час перемир’я і вже назвали умову, за якої бойові дії можуть поновитися. Американська сторона уважно відстежує переміщення іранських військ і техніки. Він прямо попередив, що будь-які спроби змінити позиції можуть стати приводом для нових ударів.

До слова, спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф повідомив про порушення трьох ключових положень із запропонованого Тегераном плану, який мав стати фундаментом для діалогу зі Сполученими Штатами.

Раніше стало відомо, що Іран зупинив рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку та попередив про можливий вихід із перемир’я зі США на тлі ударів Ізраїлю по Лівану.

Читайте також:

Читайте також

Нафтохімічна компанія «Парс» не зазнала пошкоджень
Ізраїль атакував найбільший нафтохімічний комплекс Ірану
6 квiтня, 19:47
Міністр оборони Антті Хяккянен наголосив, що Фінляндія перевірить, чи дотримується Вашингтон зобов'язань перед європейськими союзниками
Фінляндія вимагає гарантій: замовлена у США зброя має надходити до України
28 березня, 12:52
Іран, Трамп і нафта: що стоїть за «переговорами»
Трамп та Іран. Зараз ми бачимо початок великого торгу і Україна тут – не спостерігач
24 березня, 20:15
Президент США Дональд Трамп
Куба чи Україна? Яку гру почне Трамп після Ірану
19 березня, 14:44
Іран заявив, що бойкотуватиме США, а не Чемпіонат світу
Іран зробив ще одну заяву щодо своєї участі у Чемпіонаті світу з футболу у США
19 березня, 13:35
Для США Куба зараз це не лише питання демократії. Це питання геополітики Західної півкулі
Кубинська криза. Чого чекати далі?
17 березня, 09:10
Китайські літаки перервали паузу польотів біля Тайваню
Китай вирішив подратувати Трампа: що сталося
12 березня, 16:52
США знають про проблему з ракетами для ППО на Близькому Сході
Країни Перської затоки попередили про дефіцит ракет для ППО
11 березня, 20:40
Трамп надає перевагу бюджетному взуттю бренду Florsheim
Трамп купує своїм прибічникам незручне взуття, яке вони змушені носити (фото)
11 березня, 12:08

Новини

В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Вчора, 07:07

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
