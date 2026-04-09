Білий дім роз’яснив вимоги Трампа у питанні Ормузької протоки

Прессекретарка Білого дому заявила, що у питанні Ормузької протоки не повинно бути жодних обмежень

США виступають проти будь-яких спроб Ірану стягувати плату за прохід нафтових суден повз його узбережжя. Американський президент Дональд Трамп хоче, щоб Ормузька протока залишалася відкритою та без обмежень. Відповідну заяву зробила прессекретарка Білого дому Каролін Левітт, повідомляє «Главком».

«Трамп учора ввечері у своєму дописі в Truth Social дуже чітко сказав, що припинення вогню залежить від вільного, безпечного та негайного відкриття Ормузької протоки. Він говорив дуже просто, і ці слова слід сприймати буквально», – каже вона.

Журналіст уточнив, чи слово «вільно» означає безоплатно. Левітт пояснила, що під цим мається на увазі відсутність будь-яких обмежень, зокрема стягування плати.

Крім того, ЗМІ поцікавилися, чи вважає глава Білого дому, що США повинні отримувати доходи від Ормузької протоки. Вона додала, що це ідея, яку він уже висував і яка обговорюватиметься ще протягом наступних двох тижнів, але його першочерговим пріоритетом є відкриття протоки без будь-яких обмежень.

Нагадаємо, адміністрація президента США визначила питання високозбагаченого урану в Ірані як один із ключових пріоритетів напередодні нового етапу переговорів. Речниця Білого дому Керолайн Левітт підкреслила, що для Дональда Трампа припинення збагачення урану є принциповою позицією, якої він планує суворо дотримуватися. В американській адміністрації висловлюють сподівання, що розв'язати цю проблему вдасться за допомогою дипломатичних інструментів.

Як повідомлялося, США не виключають відновлення ударів по Ірану навіть під час перемир’я і вже назвали умову, за якої бойові дії можуть поновитися. Американська сторона уважно відстежує переміщення іранських військ і техніки. Він прямо попередив, що будь-які спроби змінити позиції можуть стати приводом для нових ударів.

До слова, спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф повідомив про порушення трьох ключових положень із запропонованого Тегераном плану, який мав стати фундаментом для діалогу зі Сполученими Штатами.

Раніше стало відомо, що Іран зупинив рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку та попередив про можливий вихід із перемир’я зі США на тлі ударів Ізраїлю по Лівану.