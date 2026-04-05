Збиття американського винищувача F-15E над Іраном: ще одного пілота врятовано

Іванна Гончар
glavcom.ua
Збиття американського винищувача F-15E над Іраном: ще одного пілота врятовано
До операції залучили десятки літаків
фото: af.mil

Зниклого військового знайшли у горах після масштабної пошукової операції

Американського військовослужбовця, який вважався зниклим після збиття винищувача над Іраном, вдалося врятувати. Як пише АР, про це в соцмережах написав президент США Дональд Трамп, передає «Главком».

Йдеться про члена екіпажу винищувача F-15E Strike Eagle, який зазнав аварії після удару Ірану. Після цього США розгорнули масштабну пошуково-рятувальну операцію.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що пілота знайшли у гірській місцевості. «Він поранений, але з ним все буде гаразд», – написав він.

За словами Трампа, військовий переховувався «у підступних горах Ірану», а операція з його порятунку тривала цілодобово.

«Ми стежили за його місцезнаходженням 24 години на добу та ретельно планували його порятунок», – зазначив президент.

До операції залучили десятки літаків. Раніше повідомлялося, що іншого члена екіпажу вдалося врятувати раніше.

3 квітня стало відомо, що США втратили винищувач над Іраном. За даними Аxios, спецпідрозділи США знайшли та врятували одного з членів екіпажу американського винищувача, збитого над Іраном. 

Згодом голова іранського парламенту Мохаммад Багер Калібаф виступив із критикою на адресу США після збиття американського літака над південно-західною частиною Ірану. 

До слова, платформа ставок Polymarket опинилася в центрі гучного скандалу після того, як дозволила робити ставки на долю американських пілотів, збитих в Ірані.

Читайте також

Австралія надала гуманітарні візи п'ятьом футболісткам збірної Ірану
Австралія надала гуманітарні візи п'ятьом футболісткам збірної Ірану
10 березня, 05:22
Британський міністр оборони Джон Гілі заявив про вплив Путіна на тактику Ірану
Британія розкрила роль Путіна в іранських атаках дронів
12 березня, 18:28
Трамп не вважає приїзд іранських футболістів до США доречним
Трамп зробив заяву щодо участі Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
12 березня, 18:41
Президент України зізнався, що не може назвати американського президента другом
Зеленський дотепно пожартував про свої відносини з Трампом
14 березня, 15:30
ОАЕ призупинила операції на великому газовому родовищі через атаку БпЛА
ОАЕ призупинила операції на великому газовому родовищі через атаку БпЛА
17 березня, 03:27
Іран пояснив, чому Трамп зробив заяву про переговори
Іран пояснив, чому Трамп зробив заяву про переговори
23 березня, 23:11
Трамп націлився на швидку угоду з Іраном
Трамп активізував переговори з Іраном: причина
24 березня, 16:44
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 27 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 27 березня
27 березня, 05:26
Зеленський розповів, як Україна допомагає будувати оборону іншим країнам
Зеленський розповів, що українські експерти роблять на Близькому Сході
3 квiтня, 12:51

Політика

Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian
Назвали неврівноваженим і божевільним: сенатори відреагували на заяву Трампа з лайкою
Назвали неврівноваженим і божевільним: сенатори відреагували на заяву Трампа з лайкою
Україна та Сирія домовилися відкрити посольства в Києві та Дамаску
Україна та Сирія домовилися відкрити посольства в Києві та Дамаску

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
