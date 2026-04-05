Збиття американського винищувача F-15E над Іраном: ще одного пілота врятовано

Зниклого військового знайшли у горах після масштабної пошукової операції

Американського військовослужбовця, який вважався зниклим після збиття винищувача над Іраном, вдалося врятувати. Як пише АР, про це в соцмережах написав президент США Дональд Трамп, передає «Главком».

Йдеться про члена екіпажу винищувача F-15E Strike Eagle, який зазнав аварії після удару Ірану. Після цього США розгорнули масштабну пошуково-рятувальну операцію.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що пілота знайшли у гірській місцевості. «Він поранений, але з ним все буде гаразд», – написав він.

За словами Трампа, військовий переховувався «у підступних горах Ірану», а операція з його порятунку тривала цілодобово.

«Ми стежили за його місцезнаходженням 24 години на добу та ретельно планували його порятунок», – зазначив президент.

До операції залучили десятки літаків. Раніше повідомлялося, що іншого члена екіпажу вдалося врятувати раніше.

3 квітня стало відомо, що США втратили винищувач над Іраном. За даними Аxios, спецпідрозділи США знайшли та врятували одного з членів екіпажу американського винищувача, збитого над Іраном.

Згодом голова іранського парламенту Мохаммад Багер Калібаф виступив із критикою на адресу США після збиття американського літака над південно-західною частиною Ірану.

До слова, платформа ставок Polymarket опинилася в центрі гучного скандалу після того, як дозволила робити ставки на долю американських пілотів, збитих в Ірані.