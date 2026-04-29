Трамп розповів, як довго триватиме морська блокада Ірану

Ростислав Вонс
Президент США про морську блокаду Ірану: «Я не хочу її скасовувати, тому що я не хочу, щоб у них з’явилася ядерна зброя»
фото: Getty Images

За словами глави Білого дому, морська блокада є ефективнішою за удари по Тегерану

Морську блокаду Ірану буде знято лише за умови, якщо Вашингтон і Тегеран дійдуть згоди у питанні іранської ядерної програми. Відповідну заяву зробив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Axios, повідомляє «Главком».

«Вони хочуть врегулювання. Вони не хочуть, щоби блокада тривала. А я не хочу її скасовувати, тому що я не хочу, щоб у них з’явилася ядерна зброя», – сказав він.

За словами американського лідера, блокада Ірану в певному сенсі ефективніша за бомбардування. За його словами, вона призвела до того, що Іран зазнає серйозних труднощів і «задихається, як фаршироване порося».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп доручив американським військово-морським силам підготуватися до тривалої блокади Ормузької протоки для посилення тиску на Іран. План передбачає зупинку будь-яких суден, що прямують до іранських портів або виходять із них.

Нагадаємо, що у США аналізують можливі сценарії розвитку конфлікту з Іраном, зокрема реакцію Тегерана у разі оголошення перемоги або згортання участі Вашингтона у війні. Розглядаються варіанти як деескалації, так і продовження бойових дій. Водночас зростає внутрішній політичний тиск, оскільки підтримка війни серед американців залишається низькою.

Паралельно посилюються дискусії щодо легітимності військових дій. Згідно з американським законодавством, президент має обмежені повноваження для ведення бойових операцій без санкції Конгресу. У разі перевищення встановлених строків подальші дії можуть опинитися поза правовим полем, що відкриває простір для судових оскаржень і політичних конфліктів.

На цьому тлі в Європі зростає занепокоєння наслідками конфлікту. Стрибок цін на енергоносії та економічне уповільнення створюють ризики стагфляції та посилення популістичних сил. Криза поглиблює внутрішні суперечності в ЄС і обмежує можливості для фінансового реагування, що ускладнює стабілізацію ситуації в умовах геополітичної напруги.

