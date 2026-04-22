Головна Світ Політика
search button user button menu button

Страти, арешти й відсутність інтернету: Sky News про життя в Ірані під час війни

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Іран ізолює громадян і посилює репресії
фото: Reuters

Поки тривають переговори, Іран закручує гайки громадянам

На тлі війни зі США усередині Ірану різко посилюється тиск на населення. Поки увага світу прикута до енергетичних ризиків, підвищення цін на пальне, блокування Ормузької протоки та до переговорів у Ісламабаді, правозахисники заявляють про нову хвилю репресій, арештів і обмежень базових свобод. Про це заявила правозахисниця Гіссу Ніа в ефірі Sky News, пише «Главком».

«Іранський режим посилив утиски іранців», – сказала вона. За її словами, ситуація з правами людини різко погіршується, і ці питання мають бути частиною будь-яких переговорів.

«Має бути абсолютне припинення страт, мають бути звільнені всі політичні в'язні, а інтернет має бути знову ввімкненим. Вже понад 50 днів поспіль інтернет відключено... пересічний іранець не може користуватися онлайн-простором. Це найдовше відключення інтернету, яке будь-який уряд будь-коли запроваджував у своїй країні», – заявила Ніа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про відтермінування можливого удару по Ірану та продовження режиму припинення вогню. 

Як повідомлялось, заяви Дональда Трампа про повну перемогу в конфлікті з Іраном дедалі більше нагадують сумнозвісний виступ Джорджа Буша-молодшого під банером «Місію виконано» у 2003 році.

Попри відсутність подібної символіки, риторика чинного президента США в соцмережі Truth та в інтерв'ю ЗМІ виглядає не менш самовпевненою: він стверджує, що всі критичні питання вже вирішені на користь Вашингтона ще до початку офіційних переговорів в Ісламабаді.

Читайте також:

Теги: відключення Іран інтернет Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар
Михайло Гончар: Країни Перської затоки отримали бумеранг – розплачуються за свою всеїдність
18 квiтня, 21:35
Трамп пригрозив Ірану ударами по енергетиці
Трамп встановив дедлайн Ірану на відкриття Ормузької протоки
22 березня, 02:50
Україна уважно аналізує обсяги застосованої зброї США
США можуть переправити зброю для України на Близький Схід: Зеленський сказав, чи це правда
28 березня, 16:42
Глава держави наголосив, що ситуація на Близькому Сході має глобальне значення
Зеленський про війну на Близькому Сході: Наші перехоплювачі дають результати
1 квiтня, 16:07
Білий дім прагне збільшити витрати на оборону, поки США ведуть війну з Іраном
Білий дім прагне збільшити витрати на оборону, поки США ведуть війну з Іраном
4 квiтня, 03:56
Удари по Тольятті у РФ, атака на Суми: головне за ніч 4 квітня
Удари по Тольятті у РФ, атака на Суми: головне за ніч 4 квітня
4 квiтня, 05:53
Пентагон вже запросив $200 мільярдів на фінансування військової кампанії проти Ірану. Трамп назвав це «невеликою ціною», яку потрібно заплатити
Пентагон розкрив втрати США у війні проти Ірану
4 квiтня, 15:49
Лукашенко висловився про угоду зі США
Лукашенко хоче укласти «велику угоду» зі США
19 квiтня, 14:18
Іран пообіцяв США відповідь через захоплення судна
Іран пообіцяв США відповідь через захоплення судна
20 квiтня, 04:28

Політика

Перемир'я чи пастка: Іран відреагував на заяву Трампа
Перемир'я чи пастка: Іран відреагував на заяву Трампа
Скандал через заяви Соловйова про Мелоні. Посол РФ звинуватив у всьому... Зеленського
Скандал через заяви Соловйова про Мелоні. Посол РФ звинуватив у всьому... Зеленського
Страти, арешти й відсутність інтернету: Sky News про життя в Ірані під час війни
Страти, арешти й відсутність інтернету: Sky News про життя в Ірані під час війни
Чи продовжиться перемир’я з Іраном? Трамп озвучив рішення
Чи продовжиться перемир’я з Іраном? Трамп озвучив рішення
Картки двох білоруських банків перестали працювати в ЄС
Картки двох білоруських банків перестали працювати в ЄС
Італія викликала російського посла через пропагандиста Соловйова
Італія викликала російського посла через пропагандиста Соловйова

Новини

Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
20 квiтня, 22:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua