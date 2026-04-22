Страти, арешти й відсутність інтернету: Sky News про життя в Ірані під час війни

Поки тривають переговори, Іран закручує гайки громадянам

На тлі війни зі США усередині Ірану різко посилюється тиск на населення. Поки увага світу прикута до енергетичних ризиків, підвищення цін на пальне, блокування Ормузької протоки та до переговорів у Ісламабаді, правозахисники заявляють про нову хвилю репресій, арештів і обмежень базових свобод. Про це заявила правозахисниця Гіссу Ніа в ефірі Sky News, пише «Главком».

«Іранський режим посилив утиски іранців», – сказала вона. За її словами, ситуація з правами людини різко погіршується, і ці питання мають бути частиною будь-яких переговорів.

«Має бути абсолютне припинення страт, мають бути звільнені всі політичні в'язні, а інтернет має бути знову ввімкненим. Вже понад 50 днів поспіль інтернет відключено... пересічний іранець не може користуватися онлайн-простором. Це найдовше відключення інтернету, яке будь-який уряд будь-коли запроваджував у своїй країні», – заявила Ніа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про відтермінування можливого удару по Ірану та продовження режиму припинення вогню.

Як повідомлялось, заяви Дональда Трампа про повну перемогу в конфлікті з Іраном дедалі більше нагадують сумнозвісний виступ Джорджа Буша-молодшого під банером «Місію виконано» у 2003 році.

Попри відсутність подібної символіки, риторика чинного президента США в соцмережі Truth та в інтерв'ю ЗМІ виглядає не менш самовпевненою: він стверджує, що всі критичні питання вже вирішені на користь Вашингтона ще до початку офіційних переговорів в Ісламабаді.