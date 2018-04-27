Асад своїм указом позбавив сирійських біженців майна

Німеччина звернулася до союзників Асада, зокрема до Росії, з вимогою запобігти реалізації указу

Президент Сирії Башар Асад підписав указ, яким фактично позбавив біженців, які покинули країну, прав на їх власність. Про це в четвер, 26 квітня, повідомила газета Süddeutsche Zeitung. [READ_MORE] Згідно з текстом указу, якщо власники земельних ділянок у 30-денний термін не прибудуть в місцеві органи влади з підтверджуючими



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Німеччина звернулася до союзників Асада, зокрема до Росії, з вимогою запобігти реалізації указу

Президент Сирії Башар Асад підписав указ, яким фактично позбавив біженців, які покинули країну, прав на їх власність. Про це в четвер, 26 квітня, повідомила газета Süddeutsche Zeitung.

Згідно з текстом указу, якщо власники земельних ділянок у 30-денний термін не прибудуть в місцеві органи влади з підтверджуючими власність документами, вони втратять на неї права, а ділянки будуть передані для забудови новим власникам, повідомляє видання, посилаючись на дані МЗС Німеччини.

Зокрема, міністр житлового будівництва Сирії Хусейн Арнус серед перших має намір роздати під забудову ділянки в районі Баб-Амро в Хомсі, ряд районів Алеппо і Харасти. Всі перераховані території свого часу були ключовими районами повстанців.

Представники уряду ФРН вже прокоментували ситуацію, висловивши своє обурення подібним положенням справ. У МЗС Німеччини заявили, що указ є "необґрунтованою законодавчою нормою, що ставить під питання майнові права багатьох сирійських біженців". Німецькі дипломати припускають, що Асад таким чином намагається створити перевагу своїх прихильників на місцях, а також ускладнити повернення тих, хто вже покинув країну.

«Ми закликаємо прихильників режиму, насамперед Росію, запобігти виконанню цього закону», - підкреслює МЗС у своїй заяві, яку цитує видання.

Також, за інформацією газети, офіційний Берлін має намір почати консультації з іншими країнами ЄС для пошуку способів протидії діям Дамаска. Крім цього, до питання планують залучити ООН і Рада Безпеки.

На даний момент кількість біженців із Сирії за межами країни досягла позначки 5,1 млн осіб, з яких понад 500 тисяч - у Німеччині. Німецький уряд розраховує, що принаймні частина з них повернеться в Сирію після завершення бойових дій.