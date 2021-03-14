14 березня може стати останнім днем керівництва Дубинського

Народного депутата Дубінського, після скандалу з санкціями США можуть виключити зі складу політичної сили

В неділю збирається Київська обласна «Слуга народу» з кадровими питаннями в порядку денному

Ця неділя, 14 березня, може стати останнім днем керівництва Олександра Дубинського Київською обласною організацією «Слуги народу». Саме за цією квотою Дубинський потрапив в керівні органи партії після з’їзду в суботу, чим багатьох здивував.

Народного депутата з фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського, після скандалу з санкціями США можуть виключити зі складу політичної сили.

Про це у своєму Telegram-каналі парламентарій Юлія Гришина.

«Не вистачило новин про Дубінського? Ловіть! Завтра, 14 березня, Київська обласна організація «Слуги народу» розгляне кадрові питання. Так, мова про те, про що ви подумали», – написала парламентарій в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, нардеп Олександр Дубинський став одним з членів Національної ради громад – нового керівного органу партії «Слуга народу». До керівного партійного органу Дубинський, що знаходиться під санкціями США і виключений з партійної фракції «Слуги народу», увійшов автоматично як глава Київської обласної організації партії.

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