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    14 березня може стати останнім днем керівництва Дубинського

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    Народного депутата Дубінського, після скандалу з санкціями США можуть виключити зі складу політичної сили - 14 березня може стати останнім днем керівництва Дубинського

    Народного депутата Дубінського, після скандалу з санкціями США можуть виключити зі складу політичної сили

    В неділю збирається Київська обласна «Слуга народу» з кадровими питаннями в порядку денному

    Ця неділя, 14 березня, може стати останнім днем керівництва Олександра Дубинського Київською обласною організацією «Слуги народу». Саме за цією квотою Дубинський потрапив в керівні органи партії після з’їзду в суботу, чим багатьох здивував.

    Народного депутата з фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського, після скандалу з санкціями США можуть виключити зі складу політичної сили.

    Про це у своєму Telegram-каналі парламентарій Юлія Гришина.

    «Не вистачило новин про Дубінського? Ловіть! Завтра, 14 березня, Київська обласна організація «Слуги народу» розгляне кадрові питання. Так, мова про те, про що ви подумали», – написала парламентарій в своєму Telegram-каналі.

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    Нагадаємо, нардеп Олександр Дубинський став одним з членів Національної ради громад – нового керівного органу партії «Слуга народу». До керівного партійного органу Дубинський, що знаходиться під санкціями США і виключений з партійної фракції «Слуги народу», увійшов автоматично як глава Київської обласної організації партії.

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    Теги: США санкції партії партія Слуга народу Юлія Гришина Олександр Дубинський
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