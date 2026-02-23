Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Атака на важливий вузол транспортування російської нафти: з'явилися подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Атака на важливий вузол транспортування російської нафти: з'явилися подробиці
Під час атаки безпілотників СБУ на «Калейкіно» пролунало шість вибухів, після чого розпочалася масштабна пожежа
фото: скриншот з відео

Відстань від кордону України до нафтоперекачувальної станції – понад 1200 кілометрів

У ніч проти 23 лютого далекобійні безпілотники СБУ влаштували «бавовну» на головній нафтоперекачувальній станції «Калейкіно» поблизу м. Альмет’євськ у Татарстані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.

Станція приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя і змішує її перед відправкою на експорт. Вона є ключовим вузлом подачі сировини до нафтопроводу «Дружба».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Під час атаки безпілотників СБУ на «Калейкіно» пролунало шість вибухів, після чого розпочалася масштабна пожежа. На території станції палають резервуари з нафтою.

Відстань від кордону України до НПС – понад 1200 кілометрів.

«СБУ системно працює над урізанням видобутку та транспортування російської нафти. Наші спецоперації методично зменшують наповнення російського бюджету нафтодоларами, які фінансують війну проти України. Ця робота триватиме й надалі, щоб виснажити та поступово знекровити економіку Росії», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, цієї ночі дрони здійснили масштабний наліт на нафтопереробну станцію Татарстану. Мешканці Альметьєвська повідомили про серію потужних вибухів, що супроводжувалися яскравими спалахами в небі. Невдовзі після цього в одному з районів міста почалася сильна пожежа, а над горизонтом піднялися стовпи густого диму.

Теги: війна СБУ росія нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори з РФ перестали бути цирком: що змінилося для Путіна
Стоп-кран Путіна: чому Кремль більше не імітує переговори
3 лютого, 11:27
Переговори у Женевы
Коли дипломати тиснуть руки, Кремль тисне ракетами
18 лютого, 12:35
Трамп хоче вирвати Путіну перемогу з пащі поразки в Україні
Капітуляція в обгортці миру: чим небезпечний план Трампа для України
2 лютого, 12:22
Президент США висловив впевненість у врегулюванні війни в Україні
Трамп попросив Путіна утриматися від обстрілів України на тиждень
29 сiчня, 19:49
Робота підрозділу з перехоплення БпЛА суттєво послаблює можливості ворога проводити розвідку
«Альфа» СБУ встановила рекорд зі збиття ворожих дронів
3 лютого, 16:13
Марія Єфросиніна висловилася про сексуальне насильство, яке пережили українці під час російського вторгнення
Сексуальні злочини РФ. Єфросиніна вдягнула на німецький кінофестиваль промовисту сукню
17 лютого, 14:13

Соціум

Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
Атака на важливий вузол транспортування російської нафти: з'явилися подробиці
Атака на важливий вузол транспортування російської нафти: з'явилися подробиці
Вибухи у Росії, ліквідація наркобарона в Мексиці: головне за ніч
Вибухи у Росії, ліквідація наркобарона в Мексиці: головне за ніч
Безпілотники атакували нафтопереробну станцію «Калейкіно» у Татарстані
Безпілотники атакували нафтопереробну станцію «Калейкіно» у Татарстані
Безпілотники атакували Саратовську область
Безпілотники атакували Саратовську область
Ліквідація одного з найвпливовіших наркоторговців світу занурила Мексику в хаос
Ліквідація одного з найвпливовіших наркоторговців світу занурила Мексику в хаос

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua