Атака на важливий вузол транспортування російської нафти: з'явилися подробиці

У ніч проти 23 лютого далекобійні безпілотники СБУ влаштували «бавовну» на головній нафтоперекачувальній станції «Калейкіно» поблизу м. Альмет’євськ у Татарстані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.

Станція приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя і змішує її перед відправкою на експорт. Вона є ключовим вузлом подачі сировини до нафтопроводу «Дружба».

Під час атаки безпілотників СБУ на «Калейкіно» пролунало шість вибухів, після чого розпочалася масштабна пожежа. На території станції палають резервуари з нафтою.

Відстань від кордону України до НПС – понад 1200 кілометрів.

«СБУ системно працює над урізанням видобутку та транспортування російської нафти. Наші спецоперації методично зменшують наповнення російського бюджету нафтодоларами, які фінансують війну проти України. Ця робота триватиме й надалі, щоб виснажити та поступово знекровити економіку Росії», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

