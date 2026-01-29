Трамп попросив Путіна утриматися від обстрілів України на тиждень

Дональд Трамп стверджує, що Путін відреагував на його прохання

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що він особисто звернувся до Путіна з проханням не атакувати України певний час. Про це американський президент заявив під час спілкування із журналістами у Білому домі, повідомляє «Главком».

«Я особисто просив Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста протягом тижня, поки стоять сильні холоди. Він погодився це зробити», – заявив Трамп.

Разом із цим президент Сполучених Штатів Америки висловив впевненість у тому, що він зможе врегулювати російсько-українську війну. Зокрема, він вкотре заговорив про вісім конфліктів, які йому вдалося вирішити та назвав війну в Україні наступною. «Ми врегулювали вісім конфліктів і, як ми думаємо, скоро буде ще один. Стів Віткофф дуже старанно працює, і Джаред (американський бізнесмен та зять Трампа Джаред Кушнер, – «Главком») і всі інші, і я думаю, що скоро ми його врегулюємо», – заявив президент США.

Нагадаємо, що нещодавно у Білому домі з'явилася фотографія президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами журналістки, йдеться про фото, зроблене під час зустрічі Трампа та Путіна на Аляскі у серпні 2025 року. Ландерс зазначила, що раніше цього знімка у приміщеннях Білого дому не було.

Водночас кореспондент Financial Times Крістофер Міллер, яки тривалий час жив у Києві та висвітлював події російсько-української війни, заявив, що українська сторона дізналася про угоду Путіна та Трампа лише зі слів американського президента. Тож офіційного підтвердження щодо припинення атак від Москви поки що не було. «Українські чиновники кажуть мені, що дізналися про це зі слів Трампа, не отримали сигналу від Росії та ще не впевнені, що укладено угоду про припинення вогню», – написав журналіст у соцмережі Х.

Напередодні Дональд Трамп офіційно запросив Володимира Путіна приєднатися до новоствореної «Ради миру», покликаної врегулювати конфлікт у Секторі Гази.Для Кремля це запрошення стало вагомим дипломатичним здобутком, що сприяє виходу Путіна з міжнародної ізоляції. Замість статусу вигнанця він отримує роль партнера у розв'язанні глобальних криз. Згогодом Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру.