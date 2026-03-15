У Перу в автокатастрофі загинув кандидат у президенти

Окрім кандидата у президенти Наполеона Бесерра, в автівці перебували ще троє пасажирів – вони отримали травми

У неділю в Андах у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув 61-річний Наполеон Бесерра, який балотувався на посаду президента Перу. Трагедія сталася на віддаленій ділянці траси, коли політик прямував на зустріч із виборцями. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними місцевої поліції, автомобіль Бесерри злетів із дороги в сільській місцевості поблизу міста Пільпічака, що за 430 км на південний схід від Ліми. Мер Бальвін Уамані повідомив, що троє пасажирів, які перебували в автівці разом із кандидатом, отримали травми. Тіло загиблого було доставлено до Уаманги, адміністративного центру регіону Аякучо.

Наполеон Бесерра представляв «Партію робітників і підприємців Перу» на виборах, запланованих на 12 квітня. Він був одним із 36 претендентів на посаду глави держави, хоча, згідно з останніми опитуваннями, його рейтинг не перевищував 1%.

Майбутні вибори мають критичне значення для країни, яка роками перебуває у стані глибокої політичної нестабільності. Нинішній 83-річний президент Хосе Марія Балкасар став уже восьмим лідером Перу за останнє десятиліття після того, як у лютому його попередника було усунуто через корупційний скандал.

Нагадаємо, перуанський суд засудив колишнього президента Мартіна Віскарру до 14 років тюремного ув'язнення, визнавши його винним у отриманні хабарів під час перебування на посаді губернатора південного штату.

Віскарра був засуджений до негайного ув'язнення та дев'ятирічної заборони обіймати державні посади. Очікується, що він оскаржить це рішення. «Це не правосуддя, це помста. Але вони мене не зламають», – заявив Віскарра.

До слова, колишнього президента Перу Алехандро Толедо було засуджено до 20,5 років ув'язнення за отримання хабаря у розмірі $35 млн. За даними слідства, Толедо отримав від компанії Odebrecht $35 млн. Натомість компанія отримала тендер на будівництво двох ділянок Міжкеанічного шосе.