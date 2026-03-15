У Перу в автокатастрофі загинув кандидат у президенти

glavcom.ua
Аліна Самойленко
Наполеон Бесерра представляв «Партію робітників і підприємців Перу»
Окрім кандидата у президенти Наполеона Бесерра, в автівці перебували ще троє пасажирів – вони отримали травми

У неділю в Андах у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув 61-річний Наполеон Бесерра, який балотувався на посаду президента Перу. Трагедія сталася на віддаленій ділянці траси, коли політик прямував на зустріч із виборцями. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними місцевої поліції, автомобіль Бесерри злетів із дороги в сільській місцевості поблизу міста Пільпічака, що за 430 км на південний схід від Ліми. Мер Бальвін Уамані повідомив, що троє пасажирів, які перебували в автівці разом із кандидатом, отримали травми. Тіло загиблого було доставлено до Уаманги, адміністративного центру регіону Аякучо.

Наполеон Бесерра представляв «Партію робітників і підприємців Перу» на виборах, запланованих на 12 квітня. Він був одним із 36 претендентів на посаду глави держави, хоча, згідно з останніми опитуваннями, його рейтинг не перевищував 1%.

Майбутні вибори мають критичне значення для країни, яка роками перебуває у стані глибокої політичної нестабільності. Нинішній 83-річний президент Хосе Марія Балкасар став уже восьмим лідером Перу за останнє десятиліття після того, як у лютому його попередника було усунуто через корупційний скандал.

Нагадаємо, перуанський суд засудив колишнього президента Мартіна Віскарру до 14 років тюремного ув'язнення, визнавши його винним у отриманні хабарів під час перебування на посаді губернатора південного штату. 

Віскарра був засуджений до негайного ув'язнення та дев'ятирічної заборони обіймати державні посади. Очікується, що він оскаржить це рішення. «Це не правосуддя, це помста. Але вони мене не зламають», – заявив Віскарра.

До слова, колишнього президента Перу Алехандро Толедо було засуджено до 20,5 років ув'язнення за отримання хабаря у розмірі $35 млн. За даними слідства, Толедо отримав від компанії Odebrecht $35 млн. Натомість компанія отримала тендер на будівництво двох ділянок Міжкеанічного шосе.

Читайте також

На місці працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та інші профільні служби
У Черкасах пролунав вибух: загинула людина
14 березня, 23:06
У ДТП під Києвом загинув український еколог Володимир Борейко
У ДТП під Києвом загинув український еколог Володимир Борейко
13 березня, 15:10
У фінальному забігу Олімпіади-1956 Ділейні переміг із олімпійським рекордом
Був олімпійським чемпіоном. Пішов з життя легендарний легкоатлет
13 березня, 11:27
ФБР працює на місці події в Остіні
У США сталася стрілянина: ФБР розслідує можливий зв'язок нападника з Іраном
2 березня, 04:22
Помер народний артист України Роман Кофман
Помер легендарний диригент української філармонії Роман Кофман
26 лютого, 12:49
За попередньою інформацією, прокурор скоїв наїзд на брата та сестру
Смертельна ДТП на Львівщині: прокурор, який збив дітей, отримав підозру
25 лютого, 20:51
Внаслідок аварії 46-річна пасажирка Ford отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована
Масштабна ДТП на Обухівщині: на трасі зіткнулися дві вантажівки, є постраждала (фото)
20 лютого, 13:06
Дейн зіграв роль глави сім'ї Кала Джейкобса в популярному підлітковому серіалі HBO «Ейфорія»
Помер актор серіалу «Анатомія Грей» Ерік Дейн
20 лютого, 06:37
Наслідки атаки на Одесу 27 січня
У лікарні помер постраждалий через російський удар по Одесі 27 січня
16 лютого, 04:47

В Ірані поглиблюється відключення інтернету
В Ірані поглиблюється відключення інтернету
У Непалі автобус з індійськими паломниками зірвався в ущелину: є загиблі
CNN: Ізраїльські військові розстріляли цивільне авто з родиною
Трамп втрачає інтерес до війни в Україні – FT
Через атаку РФ влада Молдови оголосила екологічну тривогу

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
