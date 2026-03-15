У Непалі автобус з індійськими паломниками зірвався в ущелину: є загиблі

Усі загиблі у ДТП є громадянами Індії

У центральній частині Непалу сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса, що перевозив індійських прочан. Внаслідок падіння транспортного засобу з гірського схилу загинули семеро людей, ще дев'ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними місцевої поліції, трагедія трапилася ввечері в суботу поблизу селища Шахід Лакхан, що за 120 км від столиці Катманду. Група вірян поверталася з індуїстського храму Манакамана, коли водій не впорався з керуванням на крутому повороті. Автобус вилетів із траси та пролетів близько 150 метрів вниз по схилу, зупинившись лише на дні яру.

Усі загиблі є громадянами Індії. Серед поранених також семеро індійських паломників, а також непальський водій та його помічник. Постраждалих оперативно госпіталізували до найближчих медичних закладів спільними зусиллями поліції та місцевих мешканців. Наразі правоохоронці готують тіла померлих до процедури розтину перед передачею родичам.

Подібні інциденти в Непалі стаються регулярно. Головними причинами високої аварійності в цій гімалайській країні залишаються незадовільний стан доріг, низький рівень технічного обслуговування транспорту та специфіка гірського ландшафту з великою кількістю небезпечних вузьких ділянок.

Раніше повідомлялося, що на горі Ялунг-Рі в Непалі сталася лавина, яка пройшла через табір на висоті 4900 метрів, забравши життя семи людей. За словами представників влади, загинули п'ятеро іноземних альпіністів і двоє непальських гідів.

Речник Збройних поліцейських сил Шайлендра Тапа повідомив, що ще п'ятеро осіб отримали поранення. Національність загиблих іноземців наразі не підтверджена.