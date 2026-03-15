CNN: Ізраїльські військові розстріляли цивільне авто з родиною

Інцидент стався на території Західного берега річки Йордан: під час обстрілу автомобіля загинули четверо членів однієї палестинської родини, серед яких двоє дітей 5 та 7 років. Трагедія відбулася пізно ввечері, коли сім’я поверталася додому з Наблуса після вечірнього розговіння під час Рамадану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За словами 11-річного Халеда Бані Оде, одного з синів, якому вдалося вижити, вогонь по машині відкрили раптово. Унаслідок стрілянини на місці загинули 37-річний батько Алі, 35-річна мати Ваед, а також маленькі Мохаммед та Осман. Хлопчик розповів, що встиг побачити, як батько перед смертю промовляв молитву, а матір кричала, доки не замовкла назавжди.

Представники ЦАХАЛ (Армії оборони Ізраїлю) підтвердили факт стрілянини, пояснивши дії солдатів відчуттям загрози. У заяві військових стверджується, що транспортний засіб нібито почав прискорюватися в бік військ. Наразі триває розслідування обставин події, проте відеодоказів маневрів авто з боку ізраїльської армії надано не було.

Ситуація ускладнюється повідомленнями Палестинського товариства Червоного Півмісяця про те, що ізраїльські сили протягом години не допускали парамедиків до місця події для надання допомоги постраждалим.

Цей випадок став частиною хвилі насильства на окупованих територіях, де з 2023 року значно посилилася військова активність Ізраїлю та почастішали напади поселенців. Правозахисники з організації «Б'Целем» зазначають, що конфлікт із Іраном використовується як прикриття для прискорення витіснення палестинців із Західного берега.

Паралельно повідомляється про напад озброєних поселенців у масках на село Кусра, де було вбито 28-річного чоловіка, а його батька поранено. Представники ООН з прав людини вже застерегли, що систематична безкарність за подібні дії веде до подальшої ескалації та знецінення життів цивільного населення в регіоні.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що позиція його країни залишається незмінною: вона виступає проти створення Палестинської держави на «будь-якій території.

«Наша позиція до створення палестинської держави на будь-якій території не змінилася. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС буде роззброєний, будь то легким або важким шляхом. Мені не потрібні підтвердження, твіти чи лекції від когось», – наголосив очільник ізраїльського уряду.