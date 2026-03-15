Головна Світ Соціум
search button user button menu button

CNN: Ізраїльські військові розстріляли цивільне авто з родиною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Палестинці на похороні чотирьох членів родини Одех, яких ізраїльські війська вбили у своєму автомобілі
фото: AP

Унаслідок стрілянини на місці загинули 37-річний батько Алі, 35-річна мати Ваед, а також маленькі Мохаммед та Осман.

Інцидент стався на території Західного берега річки Йордан: під час обстрілу автомобіля загинули четверо членів однієї палестинської родини, серед яких двоє дітей 5 та 7 років. Трагедія відбулася пізно ввечері, коли сім’я поверталася додому з Наблуса після вечірнього розговіння під час Рамадану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За словами 11-річного Халеда Бані Оде, одного з синів, якому вдалося вижити, вогонь по машині відкрили раптово. Унаслідок стрілянини на місці загинули 37-річний батько Алі, 35-річна мати Ваед, а також маленькі Мохаммед та Осман. Хлопчик розповів, що встиг побачити, як батько перед смертю промовляв молитву, а матір кричала, доки не замовкла назавжди.

Представники ЦАХАЛ (Армії оборони Ізраїлю) підтвердили факт стрілянини, пояснивши дії солдатів відчуттям загрози. У заяві військових стверджується, що транспортний засіб нібито почав прискорюватися в бік військ. Наразі триває розслідування обставин події, проте відеодоказів маневрів авто з боку ізраїльської армії надано не було.

Ситуація ускладнюється повідомленнями Палестинського товариства Червоного Півмісяця про те, що ізраїльські сили протягом години не допускали парамедиків до місця події для надання допомоги постраждалим.

Цей випадок став частиною хвилі насильства на окупованих територіях, де з 2023 року значно посилилася військова активність Ізраїлю та почастішали напади поселенців. Правозахисники з організації «Б'Целем» зазначають, що конфлікт із Іраном використовується як прикриття для прискорення витіснення палестинців із Західного берега.

Паралельно повідомляється про напад озброєних поселенців у масках на село Кусра, де було вбито 28-річного чоловіка, а його батька поранено. Представники ООН з прав людини вже застерегли, що систематична безкарність за подібні дії веде до подальшої ескалації та знецінення життів цивільного населення в регіоні.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що позиція його країни залишається незмінною: вона виступає проти створення Палестинської держави на «будь-якій території. 

«Наша позиція до створення палестинської держави на будь-якій території не змінилася. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС буде роззброєний, будь то легким або важким шляхом. Мені не потрібні підтвердження, твіти чи лекції від когось», – наголосив очільник ізраїльського уряду.

Теги: військові Ізраїль Палестина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua