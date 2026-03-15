В Ірані поглиблюється відключення інтернету

Протести в Ірані, які проходили у січні 2026 року. Саме тоді почали відлкючати інтернет, таку практику використовують досі
фото: AP

Наразі в Ірані наймасштабніше відключення мережі з моменту початку бойових дій 28 лютого

Моніторинговий сервіс NetBlocks повідомив про критичне погіршення якості інтернет-зв’язку в Ірані у неділю. Поточне блокування виявилося настільки глибоким, що воно паралізувало роботу навіть офіційних та напівофіційних інформаційних ресурсів країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За словами засновника NetBlocks Альпа Токера, різкий обрив з’єднань розпочався близько 12:00 за Гринвічем (UTC). Одночасно з цим припинилася активність державних медіа в мережі X (Twitter). Зокрема, оновлення перестало публікувати агентство Fars, яке зазвичай працює у безперервному режимі.

Експерти зазначають, що це наймасштабніше відключення мережі з моменту початку бойових дій 28 лютого. Хоча обмеження для цивільних користувачів діяли протягом усіх трьох тижнів війни, іранці знаходили способи обходу цензури через VPN та термінали Starlink. Однак нинішній збій, схоже, перекрив і ці канали зв’язку.

Поки що офіційна причина інциденту залишається незрозомілою. У NetBlocks зауважують, що подібна ситуація вже спостерігалася під час масових протестів у січні, що може свідчити про цілеспрямовані дії режиму щодо встановлення повного інформаційного вакууму всередині країни.

Як відомо, дипломатичне протистояння між Києвом та Тегераном перейшло у фазу прямих погроз. Голова Комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі заявив, що участь українських фахівців у протидії іранським дронам на Близькому Сході перетворює Україну на легітимний об'єкт для атак Ісламської Республіки. 

До слова, війна в Ірані грає на руку Кремлю, дозволяючи накопичувати гроші для продовження військових дій в Україні. Рішення адміністрації Трампа скасувати санкції США щодо російської нафти в морі ризикує підірвати чотирирічні санкції, спрямовані на стримування військових дій Москви. Крім того, закриття Іраном Ормузької протоки втілює давню мрію радикальних російських чиновників про хаос у світовій енергетиці

У Перу в автокатастрофі загинув кандидат у президенти
В Ірані поглиблюється відключення інтернету
У Непалі автобус з індійськими паломниками зірвався в ущелину: є загиблі
CNN: Ізраїльські військові розстріляли цивільне авто з родиною
Трамп втрачає інтерес до війни в Україні – FT
Через атаку РФ влада Молдови оголосила екологічну тривогу

Українські банки готові до кредитування економіки
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

