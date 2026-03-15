В Ірані поглиблюється відключення інтернету

Протести в Ірані, які проходили у січні 2026 року. Саме тоді почали відлкючати інтернет, таку практику використовують досі

Наразі в Ірані наймасштабніше відключення мережі з моменту початку бойових дій 28 лютого

Моніторинговий сервіс NetBlocks повідомив про критичне погіршення якості інтернет-зв’язку в Ірані у неділю. Поточне блокування виявилося настільки глибоким, що воно паралізувало роботу навіть офіційних та напівофіційних інформаційних ресурсів країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За словами засновника NetBlocks Альпа Токера, різкий обрив з’єднань розпочався близько 12:00 за Гринвічем (UTC). Одночасно з цим припинилася активність державних медіа в мережі X (Twitter). Зокрема, оновлення перестало публікувати агентство Fars, яке зазвичай працює у безперервному режимі.

Експерти зазначають, що це наймасштабніше відключення мережі з моменту початку бойових дій 28 лютого. Хоча обмеження для цивільних користувачів діяли протягом усіх трьох тижнів війни, іранці знаходили способи обходу цензури через VPN та термінали Starlink. Однак нинішній збій, схоже, перекрив і ці канали зв’язку.

Поки що офіційна причина інциденту залишається незрозомілою. У NetBlocks зауважують, що подібна ситуація вже спостерігалася під час масових протестів у січні, що може свідчити про цілеспрямовані дії режиму щодо встановлення повного інформаційного вакууму всередині країни.

Як відомо, дипломатичне протистояння між Києвом та Тегераном перейшло у фазу прямих погроз. Голова Комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі заявив, що участь українських фахівців у протидії іранським дронам на Близькому Сході перетворює Україну на легітимний об'єкт для атак Ісламської Республіки.

До слова, війна в Ірані грає на руку Кремлю, дозволяючи накопичувати гроші для продовження військових дій в Україні. Рішення адміністрації Трампа скасувати санкції США щодо російської нафти в морі ризикує підірвати чотирирічні санкції, спрямовані на стримування військових дій Москви. Крім того, закриття Іраном Ормузької протоки втілює давню мрію радикальних російських чиновників про хаос у світовій енергетиці