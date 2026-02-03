Головна Країна Події в Україні
«Альфа» СБУ встановила рекорд зі збиття ворожих дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Альфа» СБУ встановила рекорд зі збиття ворожих дронів
Робота підрозділу з перехоплення БпЛА суттєво послаблює можливості ворога проводити розвідку
скриншот з відео СБУ

Перехоплювачі «Альфи» за минулий рік зупинили понад 2,2 тис. ворожих безпілотників

Центр спецоперацій «Альфа» Служби безпеки встановив рекорд зі знищення ворожих безпілотних літальних апаратів літакового типу серед усіх підрозділів Сил оборони України у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Екіпажі перехоплювачів «Альфи» відмінусували за рік 2220 ворожих безпілотників – це найвищий показник ефективності в цьому сегменті протиповітряної боротьби. Серед уражених цілей – як ударні, так і розвідувальні БпЛА противника: «шахеди» та «герані», «молнії», «ланцети», «зали», «орлани», «мерліни», «італмаси», «скати» та інші типи дронів, які Росія активно застосовує для терору українських міст і ведення повітряної розвідки.

Крім того, оператори «Альфи» знищували російські середньовисотні ударно-розвідувальні безпілотники великої тривалості польоту типу «Оріон», вартість яких перевищує $5 млн за одиницю.

«Системна робота підрозділу з перехоплення ворожих БпЛА суттєво послаблює можливості противника вести розвідку та завдавати нових ударів, а також напряму впливає на безпеку українських міст, позицій Сил оборони та критичної інфраструктури», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, далекобійні удари спецпризначенців Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України завдають суттєвих втрат ключовим елементам ешелонованої системи ППО РФ. Загальна вартість знищених і виведених з ладу засобів ППО противника за минулий рік оцінюється приблизно у $4 млрд.

До слова, за минулий рік Центр спеціальних операцій «А» Служби безпеки України атакував далекобійними дронами пʼять військових аеродромів РФ та уразив 15 авіабортів. Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним. Таким чином, «Альфа» СБУ завдавала збитків ворогу на понад $1 млрд.

Теги: окупанти СБУ безпілотник

