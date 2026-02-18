Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

Коли дипломати тиснуть руки, Кремль тисне ракетами

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Переговори у Женевы
фото: соціальні мережі Рустама Умерова

Переговори у Женеві зайшли у «глухий кут»

Зараз ми спостерігаємо момент, коли велика світова політика стискається до маршруту між двома містами – Мюнхеном та Женевою. Якщо Мюнхенська конференція з безпеки завжди була такою собі «вітриною» чи, як влучно зауважив прем’єр Баварії Маркус Зедер, «спід-дейтінгом» геополітики, де всі намагаються сподобатися одне одному, то Женева – це вже холодна кімната очікування, де має вирішитися, чи буде завтра мир, чи війна піде на новий розворот.

Цьогорічний Мюнхен для України став роботою над помилками після Давосу. Пам’ятаєте, як нещодавно у Швейцарії Володимир Зеленський різко критикував Захід за повільність? У Мюнхені стратегія змінилася. Замість звинувачень – візуальний шок: екрани за спиною президента показували не його обличчя, а маршрути російських ракет та кадри роботи українських дронів-перехватчиків. Це був сильний хід – привезти війну в її натуральному, технологічному вигляді прямо в затишні зали готелю Bayerischer Hof. Зеленський 30 разів сказав «дякую» партнерам. Це не просто ввічливість, а тверезий розрахунок: не можна критикувати тих, хто дає тобі зброю, коли за столом у Женеві вже сидять представники Трампа.

До речі, про американців. Головною інтригою було порівняння Марка Рубіо та Джей Ді Венса. Якщо торік Венс шокував Європу заявами, що США більше не хочуть бути її нянькою, то нинішній держсекретар Рубіо виступив як «добрий поліцейський». Він згадував свої італійські та іспанські коріння, жартував про німецьке пиво в Америці та запевняв у дружбі. Але якщо прибрати цей шарм, то в сухому залишку – той самий курс Трампа. Рубіо фактично сказав: «Ми будуємо новий світ на руїнах старого, де пануватиме право сили та економічний прагматизм; Європо, ти з нами чи сама по собі?». Це ностальгія за часами, коли великі держави просто ділили світ, і Європі в цій схемі пропонують або платити більше, або втратити право голосу.

На цьому тлі цікаво виглядав губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Він став такою собі надією для європейських еліт, які хочуть просто «перечекати Трампа». Ньюсом називав нинішній курс республіканців «інвазивним видом», який захопив партію. Його риторика – це повернення до класичного ліберального союзу, і багато хто в ЄС готовий знову заснути під цю солодку пісню, аби тільки не витрачати мільярди на власну армію.

Але прокидатися доводиться. Еммануель Макрон у Мюнхені прямо заявив: Європа має стати геополітичною суперсилою. Це вже не просто розмови, а відчуття страху. У звіті конференції чітко сказано: якщо в Україні настане гіпотетичне перемир’я, Росії вистачить пів року, щоб підготувати атаку на НАТО. Європейці нарешті зрозуміли, що український досвід війни дронів – це те, чого у них немає. Ми вже не просто прохачі, ми – єдиний реальний щит проти технологічної агресії, до якої старе НАТО виявилося не цілком готовим.

І ось із цього яскравого мюнхенського «спід-дейтінгу» ми переносимося в Женеву, де вчора, 17 лютого, почався третій раунд тристоронніх перемовин (Україна, Росія, США). І тут реальність набагато похмуріша. Політична група вже зайшла у глухий кут. Причина – повернення Володимира Мединського в російську делегацію. Це людина, чия задача – не домовлятися, а читати лекції про Рюрика і «історичну справедливість», затягуючи час. Путін знову грає в ідеологічну тяганину, поки його армія тисне на Донеччині.

Зеленський в інтерв’ю Axios чітко сказав: у нас немає часу на «це лайно» і філософствування Мединського. Росія вимагає весь Донбас, що для України є абсолютно неприйнятним. Референдум, про який домовилися з Вашингтоном, ніколи не підтримає здачу територій, за які пролито стільки крові. Максимум, на що може погодитися українське суспільство в момент крайнього виснаження – це фіксація лінії фронту без політичного визнання окупації.

Найгірше те, що поки в Женеві говорять про мир, Росія шле «сигнали» ракетами. Масований удар у ніч перед перемовинами – це і є справжня позиція Кремля. Вони намагаються примусити до «поганої угоди», де Європа знову залишиться за дверима. Саме тому присутність європейців у Женеві, на якій наполягав Київ, є критичною. Ми не хочемо, щоб два великих гравці вирішували нашу долю, забувши про безпеку всього континенту.

Ми зараз у точці, де дипломатичний етикет Мюнхена розбивається об залізо Женеви. Україна демонструє конструктивність, але не готова до капітуляції під маскою миру. Головне питання залишається відкритим: чи готові США та Європа перейти від теплих слів до реальних гарантій, які змусять Мединського замовкнути, а Путіна – зупинитися.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори війна росія Донбас армія путін Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожен четвертий українець хоче змінити професію у 2026 році
Робота без токсичного колективу важливіша за гроші? Опитування показало новий тренд
13 лютого, 16:43
Макрон про переговори з Путіним: «Це не питання найближчих днів»
Макрон про переговори з Путіним: «Це не питання найближчих днів»
13 лютого, 00:26
Ганна Маляр розповіла про ставлення західних країн до теми війни в Україні
Ексзаступниця міністра оборони пояснила, чому не варто чекати співчуття від європейських країн
12 лютого, 19:31
Генштаб підтвердив знищення складу БпЛА на території Росії
Генштаб підтвердив знищення складу БпЛА на території Росії
9 лютого, 14:06
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами
7 лютого, 03:23
Генерал США Бен Ходжес різко відповів Європі на страх перед відходом Америки
Екскомандувач армії США закликав Європу «припинити скиглити»
2 лютого, 18:42
Андрій Волна: Юлія Навальна не може взяти участь хоча б тому, що вона не підписала Берлінську декларацію
«З Навальною ми навіть розмовляти не будемо». Учасник Платформи росіян у ПАРЄ здивував заявою
1 лютого, 11:27
«Моя позиція щодо наших територій незмінна», – наголосив президент
Зеленський озвучив позицію України щодо Донбасу після перемовин у Абу-Дабі
25 сiчня, 19:50
Трамп заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Трамп заявив про значний прогрес у врегулюванні війни
22 сiчня, 13:16

Ігор Петренко

Коли дипломати тиснуть руки, Кремль тисне ракетами
Коли дипломати тиснуть руки, Кремль тисне ракетами
Україна входить у фазу «високих ставок» на переговорах. До чого готуватися?
Україна входить у фазу «високих ставок» на переговорах. До чого готуватися?
Україна – щит Європи: чому вступ до ЄС до 2027 року став реальним сценарієм
Україна – щит Європи: чому вступ до ЄС до 2027 року став реальним сценарієм
Жорсткий сигнал світу: Сі перезавантажує армію Китаю
Жорсткий сигнал світу: Сі перезавантажує армію Китаю
Енергетичний зашморг: як дипломатія України добила тіньовий флот РФ
Енергетичний зашморг: як дипломатія України добила тіньовий флот РФ
Морська блокада 2.0: що Захід готує для Кремля
Морська блокада 2.0: що Захід готує для Кремля

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua