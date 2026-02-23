Безпілотники атакували нафтопереробну станцію «Калейкіно» у Татарстані

НПС «Калейкіно» є головною станцією, де приймаються та змішуються потоки нафти із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкирії

У ніч на 23 лютого 2026 року дрони здійснили масштабний наліт на промислові об'єкти Татарстану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Supernova+.

Мешканці Альметьєвська повідомили про серію з 5-7 потужних вибухів, що супроводжувалися яскравими спалахами в небі. Невдовзі після цього в одному з районів міста почалася сильна пожежа, а над горизонтом піднялися стовпи густого диму.

Влада закликала жителів не підходити до вікон і залишатися в укриттях. Аеропорти Казані та Нижньокамська тимчасово припинили роботу.

Ймовірно, основною ціллю удару стала нафтоперекачувальна станція (НПС) «Калейкіно» – найбільший транспортний вузол АТ «Транснефть – Прикам'я». Очевидці зафіксували займання на території об'єкта, який відіграє стратегічну роль в енергетичній системі Росії. НПС «Калейкіно» є головною станцією, де приймаються та змішуються потоки нафти із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкирії.

Важливість цього об'єкта для економіки країни-агресорки важко переоцінити: саме через «Калейкіно» нафта надходить у магістральні нафтопроводи, включаючи знамениту експортну трасу «Дружба» та напрямки на Нижньокамські нафтопереробні заводи. На території станції розташовані десятки величезних резервуарів для зберігання сировини, що робить її критичною ланкою в ланцюжку експорту російських енергоресурсів.

Як відомо, у ніч на 22 лютого над російськими містами Саратов та Енгельс пролунала серія з близько десяти потужних вибухів.

За свідченнями місцевих мешканців, гучні звуки почали лунати близько другої години ночі, а найбільшу активність зафіксували в південній частині регіону, де від ударної хвилі масово спрацьовували сигналізації на автомобілях. Очевидці також повідомляли про яскраві спалахи в небі над річкою Волгою.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ.

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу.