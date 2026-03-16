Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено нафтобазу

glavcom.ua
фото: соціальні мережі

Під удар потрапила нафтобаза у місті Лабінськ

Вночі 16 березня безпілотники атакували місто Лабінськ у Краснодарському краї у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Supernova+.

Повідомляється, що у Лабінську БпЛА вдарили по нафтобазі. У мережі поширили відео, де видно, як сильно розгорілася пожежа внаслідок атаки.

Також росіяни зняли пожежні машини, як їхали на місце події та засняли момент влучання чергового безпілотника. 

Як відомо, у ніч на 11 березня низка регіонів Росії зазнала масованої атаки безпілотників, що призвело до серії вибухів, пожеж та паралічу авіасполучення на півдні та в центрі країни. 

Найбільш інтенсивні удари зафіксовано в Самарській області, де близько пролунало щонайменше 10 вибухів над Самарою та Сизранню. Місцеві мешканці повідомляють про дрони, що летіли на низькій висоті вздовж річки Волга. 

Також у ніч на 8 березня безпілотники атакували місто Армавір у Краснодарському краї РФ. 

Повідомляється, що під удар безпілотників потрапило ЗАТ «НП НБ ЮНК» – Накопичувальна перевалочна нафтобаза «Південна нафтова компанія».

Раніше повідомлялося, що у ніч на 22 лютого над російськими містами Саратов та Енгельс пролунала серія з близько десяти потужних вибухів. 

За свідченнями місцевих мешканців, гучні звуки почали лунати близько другої години ночі, а найбільшу активність зафіксували в південній частині регіону, де від ударної хвилі масово спрацьовували сигналізації на автомобілях. Очевидці також повідомляли про яскраві спалахи в небі над річкою Волгою.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ. 

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

