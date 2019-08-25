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    У світі

    На Майорці вертоліт зіткнувся з літаком – п’ятеро загиблих

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    <p>Залишки вертольота і літака</p> - На Майорці вертоліт зіткнувся з літаком – п’ятеро загиблих

    Залишки вертольота і літака

    Фото EFE

    Після зіткнення уламки обох літальних апаратів попадали на приватні подвір’я

    П’ятеро людей, в тому числі неповнолітній, загинули в результаті зіткнення вертольота і невеликого літака в небі над Майоркою.

    Про це повідомляє El Pais.

    Катастрофа, у якій ніхто не вижив, сталася в неділю близько 13.35 у муніципалітеті Інка. Загинули троє пасажирів літака і двоє пасажирів вертольота.

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    На місце події прибули надзвичайні служби, громадянська гвардія та місцева поліція.

    Після зіткнення уламки обох літальних апаратів попадали на приватні подвір’я. Пожежники наразі борються з кількома осередками пожеж, спричинених падінням палаючих уламків.

    Громадянська гвардія розпочала розслідування, щоб з’ясувати обставини катастрофи.

    Свої співчуття у зв’язку з трагедією вже висловили виконувач обов’язків прем’єра Іспанії Педро Санчес і глава уряду Балеарських островів Ісабель Кастро.

    Як повідомлялося, винищувач Су-30 Військово-повітряних сил Індії зазнав аварії в штаті Ассам на північному сході країни. В результаті аварії двоє пілотів отримали поранення.

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