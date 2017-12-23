Автівка на швидкості врізалася у школу в Індії: загинули дев'ять школярів
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Фото: @ANI
Автівка протаранила школу
У результаті інциденту не менше 24 осіб отримали поранення
Дев'ять школярів померли після того, як автомобіль на повній швидкості протаранив будівлю навчального закладу в місті Музаффарпур в штаті Біхар на сході Індії, повідомляють в суботу місцеві ЗМІ, інформує «Інтерфакс».
Крім того, не менше 24 осіб отримали поранення, всі вони доставлені в найближчу лікарню.
Причини аварії поки невідомі.
#SpotVisuals: Nine students dead, 24 injured after a vehicle rammed into a school building in #Bihar's Muzaffarpur pic.twitter.com/n8E4UNwY8R— ANI (@ANI) February 24, 2018
Нагадаємо, Індія успішно випробувала балістичну ракету морського базування «Дхануш».