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    Автівка на швидкості врізалася у школу в Індії: загинули дев'ять школярів

    У результаті інциденту не менше 24 осіб отримали поранення
    Дев'ять школярів померли після того, як автомобіль на повній швидкості протаранив будівлю навчального закладу в місті Музаффарпур в штаті Біхар на сході Індії, повідомляють в суботу місцеві ЗМІ, інформує «Інтерфакс». Крім того, не менше 24 осіб отримали поранення, всі вони доставлені в найближчу лікарню. Причини аварії поки невідомі.
    • Сьогодні, 15:46
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    Автівка протаранила школу
    Фото: @ANI
    Автівка протаранила школу

    У результаті інциденту не менше 24 осіб отримали поранення

    Дев'ять школярів померли після того, як автомобіль на повній швидкості протаранив будівлю навчального закладу в місті Музаффарпур в штаті Біхар на сході Індії, повідомляють в суботу місцеві ЗМІ, інформує «Інтерфакс».

    Крім того, не менше 24 осіб отримали поранення, всі вони доставлені в найближчу лікарню.

    Причини аварії поки невідомі.

    Нагадаємо, Індія успішно випробувала балістичну ракету морського базування «Дхануш».

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