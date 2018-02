Автівка на швидкості врізалася у школу в Індії: загинули дев'ять школярів

У результаті інциденту не менше 24 осіб отримали поранення

Дев'ять школярів померли після того, як автомобіль на повній швидкості протаранив будівлю навчального закладу в місті Музаффарпур в штаті Біхар на сході Індії, повідомляють в суботу місцеві ЗМІ, інформує «Інтерфакс».

Крім того, не менше 24 осіб отримали поранення, всі вони доставлені в найближчу лікарню.

Причини аварії поки невідомі.

#SpotVisuals: Nine students dead, 24 injured after a vehicle rammed into a school building in #Bihar's Muzaffarpur pic.twitter.com/n8E4UNwY8R