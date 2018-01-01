Автор маніфесту проти рівноправності, звільнений з Google, подав на компанію до суду

Позивачі стверджують, що Google не захищає від утисків на робочому місці білих чоловіків, які підтримують президента США Дональда Трампа

Інженер Джеймс Деймор, звільнений з Google після публікації маніфесту проти рівноправності чоловіків і жінок в IT-індустрії, подав позов до колишнім роботодавцям. У позовній заяві, направленій до суду округу Санта-Клара в Каліфорнії, Деймор та інший колишній співробітник Google Девід Гудман звинувачують інтернет-компанію в дискримінації за



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Позивачі стверджують, що Google не захищає від утисків на робочому місці білих чоловіків, які підтримують президента США Дональда Трампа

Інженер Джеймс Деймор, звільнений з Google після публікації маніфесту проти рівноправності чоловіків і жінок в IT-індустрії, подав позов до колишнім роботодавцям.

У позовній заяві, направленій до суду округу Санта-Клара в Каліфорнії, Деймор та інший колишній співробітник Google Девід Гудман звинувачують інтернет-компанію в дискримінації за кольором шкіри і політичними поглядами.

Позивачі стверджують, що Google не захищає від утисків на робочому місці білих чоловіків, які підтримують президента США Дональда Трампа або дотримуються консервативних політичних поглядів.

Ті, хто подав позов проти Google, просять суд зобов'язати компанію припинити дискримінацію співробітників з консервативними політичними поглядами, а також виплатити їм компенсацію, розмір якої не вказується.

Джерело: Медуза