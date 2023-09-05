Зеленський вніс до Ради подання про призначення нового міністра оборони

Рустем Умєров був сьогодні звільнений з посади глави Фонду держмайна

Документ опрацьовується у комітеті

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення міністром оборони Рустема Умєрова, якого сьогодні парламент звільнив з посади глави Фонду держмайна. Відповідний документ вже опублікували на сайті парламенту.

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На даний час документ опрацьовується у комітеті.

Як повідомлялося, 4 вересня голова Фонду державного майна Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення. Він має очолити Міністерство оборони замість Олексія Резнікова. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Нагадаємо, сьогодні Рада звільнила міністра оборони Олексія Резнікова.

Також нардепі підтримали звільнення голови Антимонопольного комітету.

Кабмін тим часом підтримав звільнення Павла Кириленка з посади Донецької ОВА.