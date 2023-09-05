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Зеленський вніс до Ради подання про призначення нового міністра оборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський вніс до Ради подання про призначення нового міністра оборони
Рустем Умєров був сьогодні звільнений з посади глави Фонду держмайна
фото з відкритих джерел

Документ опрацьовується у комітеті

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення міністром оборони Рустема Умєрова, якого сьогодні парламент звільнив з посади глави Фонду держмайна. Відповідний документ вже опублікували на сайті парламенту.

На даний час документ опрацьовується у комітеті.

Як повідомлялося, 4 вересня голова Фонду державного майна Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення. Він має очолити Міністерство оборони замість Олексія Резнікова. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, сьогодні Рада звільнила міністра оборони Олексія Резнікова.

Також нардепі підтримали звільнення голови Антимонопольного комітету.

Кабмін тим часом підтримав звільнення Павла Кириленка з посади Донецької ОВА.

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Теги: Володимир Зеленський Міноборони Верховна Рада

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