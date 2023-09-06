Умєров очолив Міноборони, окупанти атакували Костянтинівку. Головне за 6 вересня
У результаті сьогоднішньої атаки РФ по Костянтинівці 17 людей загинули та 32 отримали поранення
Рада обрала Умєрова новим міністром оборони України, США передають України боєприпаси зі збідненим ураном, Окупанти атакували Костянтинівку. «Главком» зібрав у добірку новини 6 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:
Рада обрала Умєрова новим міністром оборони України
Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова. Відповідне рішення підтримали 338 народних обранців.
США передають України боєприпаси зі збідненим ураном
Сьогодні Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги для України на понад $175 млн. Пакет включає: додаткове обладнання ППО; артилерійські боєприпаси; протитанкова зброя, включаючи снаряди зі збідненим ураном для раніше створених танків Abrams; та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти загарбницькій війні з боку Росії.
Окупанти атакували Костянтинівку
Російські загарбники вдарили по Костянтинівці на Донеччині. У результаті сьогоднішньої атаки росіян 17 осіб загинули та 32 отримали поранення.
Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею близько 300 кв. м.
Візит Блінкена до Києва
До столиці України з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.
Під час сьогоднішнього візиту до Києва державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен мав оголосити про нову допомогу для України на понад $1 млрд.
Уряд планує перерахувати мінімальну зарплату
Кабінет міністрів планує ухвалити проєкт державного бюджету України на 2024 рік до 15 вересня. Очікується, що в ньому буде закладено збільшення мінімальної заробітної плати.
Підвищення мінімальної зарплати пройде у два етапи.
За словами Шмигаля, у першу чергу зміни торкнуться зарплат лікарів і вчителів.
Згідно з інструкцією Мінфіну, мінімальна заробітна плата у 2024 році буде поступово підвищуватися:
- у січні 2024 року – 7100 грн;
- у липні 2024 року – 8000 грн.
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