Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Умєров очолив Міноборони, окупанти атакували Костянтинівку. Головне за 6 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Умєров очолив Міноборони, окупанти атакували Костянтинівку. Головне за 6 вересня
фото: Ігор Клименко

У результаті сьогоднішньої атаки РФ по Костянтинівці 17 людей загинули та 32 отримали поранення

Рада обрала Умєрова новим міністром оборони України, США передають України боєприпаси зі збідненим ураном, Окупанти атакували Костянтинівку. «Главком» зібрав у добірку новини 6 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Рада обрала Умєрова новим міністром оборони України

Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова. Відповідне рішення підтримали 338 народних обранців.

США передають України боєприпаси зі збідненим ураном

Сьогодні Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги для України на понад $175 млн. Пакет включає: додаткове обладнання ППО; артилерійські боєприпаси; протитанкова зброя, включаючи снаряди зі збідненим ураном для раніше створених танків Abrams; та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти загарбницькій війні з боку Росії.

Окупанти атакували Костянтинівку

Російські загарбники вдарили по Костянтинівці на Донеччині. У результаті сьогоднішньої атаки росіян 17 осіб загинули та 32 отримали поранення.

Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею близько 300 кв. м. 

Візит Блінкена до Києва

До столиці України з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Під час сьогоднішнього візиту до Києва державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен мав оголосити про нову допомогу для України на понад $1 млрд.

Уряд планує перерахувати мінімальну зарплату

Кабінет міністрів планує ухвалити проєкт державного бюджету України на 2024 рік до 15 вересня. Очікується, що в ньому буде закладено збільшення мінімальної заробітної плати.

Підвищення мінімальної зарплати пройде у два етапи.

За словами Шмигаля, у першу чергу зміни торкнуться зарплат лікарів і вчителів.

Згідно з інструкцією Мінфіну, мінімальна заробітна плата у 2024 році буде поступово підвищуватися:

  • у січні 2024 року – 7100 грн;
  • у липні 2024 року – 8000 грн.

Читайте також:

Теги: війна мінімальна заробітна плата Міноборони США Донеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін приймає Ердогана у Сочі
Курйози та розмови про зернову угоду. Як відбулася зустріч Ердогана та Путіна (відео)
4 вересня, 14:07
Пам'ятка на тій самій куртці, довкола якої розгорівся скандал
Скандал із куртками для ЗСУ: членкиня антикорупційної ради розповіла нові подробиці
27 серпня, 02:10
Дмитро Рибаков загинув в атаці, під час штурму російських позицій
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Дмитра Рибакова
25 серпня, 09:00
F-16 необхідні ЗСУ. Але швидкої перемоги не варто чекати
Жодна зброя не може принести Перемогу. І ось чому
21 серпня, 11:52
Олександр Лукашенко дає інтерв’ю пропагандистці Діані Панченко
Лукашенко визнав, що Росія заходила в Україну через Білорусь
18 серпня, 11:04
Рятувальники загасили пожежу на будинку
Прильоти у Львові: одну з вулиць міста перекрито
15 серпня, 07:10
Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини події
ДБР розслідує побиття військовослужбовця в одній із військових частин на Одещині
14 серпня, 12:10
Початок бойової підготовки, яка, як очікується, триватиме півроку, для цієї першої групи змістився аж на січень 2024 року
F-16 для України. The Washington Post повідомив невтішну новину
11 серпня, 16:40
Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що безкоштовного російського зерна для Африки буде недостатньо
Зернова угода: США виконали забаганки Путіна
8 серпня, 12:32

Події в Україні

Повітряні сили попередили про загрозу нічної атаки
Повітряні сили попередили про загрозу нічної атаки
Росія сьогодні вбила в Костянтинівці 99-річну людину
Росія сьогодні вбила в Костянтинівці 99-річну людину
Умєров очолив Міноборони, окупанти атакували Костянтинівку. Головне за 6 вересня
Умєров очолив Міноборони, окупанти атакували Костянтинівку. Головне за 6 вересня
США передають України боєприпаси зі збідненим ураном
США передають України боєприпаси зі збідненим ураном
Ворог наступає з чотирьох напрямків: відбулось майже 30 бойових зіткнень
Ворог наступає з чотирьох напрямків: відбулось майже 30 бойових зіткнень
Рятувальну операцію в Костянтинівці завершено
Рятувальну операцію в Костянтинівці завершено

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
У Києві прогриміли вибухи
71K
Путін готує собі велике свято на 2025 рік
66K
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
27K
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву
17K
Паломництво хасидів до Умані. Прем'єр Ізраїлю звернеться до Зеленського

Новини

Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
Вчора, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Вчора, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Вчора, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту