Сі Цзіньпін закликав китайську армію покращити планування бойових дій – ЗМІ

Сі Цзіньпін зазначив, що світ вступив у новий період потрясінь та змін, а ситуація з безпекою Китаю стала більш нестабільною

Лідер Китаю Сі Цзіньпін очікує від своєї армії кращої підготовки до війни. Зокрема, це стосується планування бойових дій. Про це глава КНР заявив під час виступу перед військовим командуванням Східного театру воєнних дій, повідомляє Reuters.

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Сі Цзіньпін зазначив, що світ вступив у новий період потрясінь та змін, а ситуація з безпекою Китаю стала більш нестабільною та невизначеною.

«Ми повинні наполегливо думати та вирішувати військові питання з політичної точки зору, сміливо воювати, добре воювати та рішуче захищати наш національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку», - підкреслив голова КНР.

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Він також наголосив, що у Китаї необхідно покращити військове навчання та підготовку.

Такі заяви китайського лідера пролунали під час візиту до Пекіна міністра фінансів США Джаннет Йеллен. Вона прибула туди для переговорів, спрямованих на ослаблення напруженості у відносинах між США та Китаєм.

Варто зауважити, що командування Східного театру військових дій відповідає за безпеку східної частини КНР, у тому числі Тайванської протоки.

Нагадаємо, Китай уже неодноразово проводить військові навчання навколо Тайваню. У ході тренувань військові КНР у тому числі відпрацьовують завдання ударів та оточення острова.

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Раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто попередив президента Росії Володимира Путіна про неприпустимість використання ядерної зброї в Україні.

Також міноборони КНР звинуватило США у нібито послідовній дестабілізації ситуації з Тайванем у зв'язку з планами Вашингтона продати Тайбею боєприпаси та військове обладнання на суму $440,2 млн.

Військові поставки США Тайваню викликають різку реакцію в Пекіні, який розглядає їх як порушення принципів дипвідносин між двома країнами та суверенітету Китаю, втручання у його внутрішні справи, а також як підтримку Вашингтоном ідеї незалежності Тайваню.

У середині червня Китай провів навчання з бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі північніше Тайваню. У цей час США та їхні союзники проводили навчання у західній частині Тихого океану.

Управління безпеки на морі Китаю випустило попередження про заборону плавання біля Тайчжоу в провінції Чжецзян у зв'язку з тим, що в цьому районі проводяться бойові стрільби з військових кораблів.

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Навчання, в яких задіяні китайські есмінці та авіація, проходили неподалік островів Дачен, які Тайвань контролював до 1955 року, поки вони не були захоплені китайськими військами.