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Байден уперше з'явився на публіці після діагностування раку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Байден уперше з'явився на публіці після діагностування раку
Джо Байден з родиною
фото: Instagram/drbiden

Експрезидент разом з іншими членами родини пішов на святкування випускного свого онука

Колишній президент США Джо Байден 23 травня відвідав випускний свого онука, що стало його першою появою на публіці після того, як минулими вихідними стало відомо про його діагноз – рак простати. Про це пише «Главком» із посиланням на NBC News.

На фотографіях, опублікованих в Instagram колишньою першою леді Джилл Байден та дочкою подружжя Ешлі Байден, експрезидент разом з іншими членами родини пішов на святкування випускного свого онука – Роберта Хантера Байдена II  зі школи в Солсбері, що в штаті Коннектикут.

Одна з фотографій, опублікованих Джилл Байден, містила підпис: «Горді бабуся та дідусь! Вітаємо, Хантере  ми так пишаємося тобою».

На фотографіях, які показала їхня донька, колишній президент також з’явився в аеропорту, хоча неясно, де саме це було.

Тим часом діагноз Байдена знову розпалив обговорення серед демократів щодо віку та здоров'я колишнього президента. Окрім того, про хворобу оголосили незадовго до виходу нової книги Джейка Таппера з CNN та Алекса Томпсона з Axios, в якій досліджувалися здоров'я та когнітивні здібності Байдена під час президентської кампанії 2024 року.

Його онука Наомі Байден написала цього тижня на X, що книга є «купою неоригінальної, ненатхненної брехні, написаної безвідповідальними саморекламними журналістами, які прагнуть швидко заробити».

За її словами, книга спирається на неназвані, анонімні джерела, які «просувають егоїстичну неправдиву історію, що звільняє їх від будь-якої відповідальності за наш нинішній національний кошмар».

Нагадаємо, видання The New York Times 18 травня повідомило, що колишній президент США страждає від агресивної форми раку. Діагноз було поставлено після того, як лікарі виявили невеликий вузлик на його простаті. Попри серйозність діагнозу, лікарі зазначають, що рак є гормонозалежним, що відкриває можливості для ефективного лікування. 

Експрезидент США Джо Байден також вперше прокоментував інформацію про виявлення у нього раку простати з метастазами в кістки. «Рак торкається кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо там, де ми зламані. Дякуємо вам за те, що піднімаєте нас з любов’ю та підтримкою», – йдеться у дописі Байдена.

До слова, президент США Дональд Трамп побажав Байдену одужання. «Ми з Меланією засмучені нещодавнім медичним діагнозом Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші побажання Джилл і його сім'ї та бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання», – написав він.

Пізніше стало відомо, що представник Міністерства юстиції США Лео Террелл заявив, що Джилл Байден може бути притягнута до кримінальної відповідальності за «жорстоке поводження з літніми людьми» через те, що вона приховувала інформацію про проблеми зі здоров’ям свого чоловіка. 

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Теги: президент Джилл Байден діагноз Джозеф Байден

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